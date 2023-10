Tennis : Toutes les infos à savoir sur le tournoi de Shanghai

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce mercredi, c'est le grand début du Masters 1000 de Shanghai, l'avant-dernier de l'année. Les meilleurs joueurs du monde se donnent rendez-vous pour la première fois en Chine depuis 2019 dans un tournoi qui a forcément été touché par la pandémie mondiale. Créé en 1996, le tournoi de Shanghai devenu Masters 1000 en 2009 retrouve bien sa place dans cette catégorie même en l'absence de celui qui a remporté le plus de titres, un certain Novak Djokovic.

Parmi les 9 Masters 1000 du calendrier, le tournoi de Shanghai est certainement celui qui est le plus jeune. Pendant longtemps, la Chine n'était pas vraiment une terre de tennis et d'ailleurs, ce sport s'est surtout développé grâce aux exploits de ses représentantes féminines. Organisé de 1996 à 2001 et plus épisodiquement jusqu'à devenir un Masters 1000 en 2009, le tournoi possède une belle histoire.

Ancien lieu du Masters

Tournoi de seconde zone dans ses jeunes années, Shanghai a pris une autre ampleur lorsque la ville a été choisie pour accueillir plusieurs éditions du Masters de fin d'année. En effet, en 2005, date à laquelle le complexe Qi Zhong Stadium voit le jour, Shanghai devient donc le lieu du Masters jusqu'en 2008 et voit notamment la victoire de Roger Federer en 2006 et 2007. Lorsque le tournoi devient officiellement un Masters 1000, le Masters est donc déplacé à Londres dans l'O2 Arena jusqu'en 2020.

Tennis : Nouveau pétage de plombs d'un joueur, l'ATP doit sévir https://t.co/mPnyXVjy1c pic.twitter.com/Wobo6zpoBm — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

Un jeune tournoi dominé

Organisé chaque année entre 2009 et 2019, le tournoi de Shanghai a vu une décennie de domination de trois joueurs en particulier. En effet, si le Russe Nikolay Davydenko avait dominé Rafael Nadal lors de la première édition en tant que Masters 1000, Novak Djokovic, Roger Federer et Andy Murray se sont partagés les titres ensuite jusqu'au triomphe de Daniil Medvedev en 2019. C'est le Serbe qui a le plus gagné, avec 4 titres entre 2012 et 2018 mais il ne sera pas présent cette année.

Un retour plein de surprises ?

Absent du calendrier depuis la dernière édition comme tous les autres tournois en Chine, le Masters 1000 de Shanghai fait donc son grand retour et c'est un peu particulier puisque beaucoup de joueurs découvrent ce tournoi pour la première fois. En quatre ans, beaucoup de choses ont changé et certains pourraient être un peu déboussolés par ce lieu inconnu. D'ailleurs, vous l'aurez compris : le tournoi se déroule sur dix jours avec un tableau de 96 joueurs et a suivi la métamorphose de Madrid et Rome pour prendre le modèle d'Indian Wells et Miami.