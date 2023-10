Tennis : Swiatek décevante, Sabalenka a la voie libre

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminée en huitièmes de finale de l'US Open au terme d'une prestation un peu décevante, Iga Swiatek faisait son retour à la compétition la semaine dernière pour le tournoi de Tokyo. La Polonaise, qui a perdu sa place de numéro 1 au profit d'Aryna Sabalenka, n'a pas envoyé un message très fort pour ses débuts dans cette tournée asiatique. Son niveau a baissé et il va falloir qu'elle trouve des solutions pour continuer à briller en 2024.

Déjà pas rassurante pour son entrée en lice à Tokyo face à la modeste locale Hontama dont elle avait eu beaucoup de mal à se défaire, Iga Swiatek est tombée à la surprise générale face à Veronika Kudermetova, 16ème joueuse mondiale. C'est une surprise parce que la Polonaise dominait nettement dans les face-à-face avec 4 victoires à 0 sans perdre plus de 3 jeux dans le même set. Même si la Russe a fini par remporter le tournoi, Swiatek va devoir faire beaucoup mieux si elle veut concurrencer Sabalenka pour le trône en fin de saison.

Une position qui convient mieux

Alors qu'elle a pris les rênes du circuit WTA au mois d'avril 2022, Iga Swiatek a réalisé une année exceptionnelle et a poussé sa domination jusqu'à l'US Open le mois dernier. Au total, elle est restée 75 semaines à la tête du classement, un parcours impressionnant qui amène forcément beaucoup de pression. « Je pense qu'il est un peu plus facile de revenir à la mentalité de poursuivre quelqu'un parce que c'est ce que nous avons fait toute notre vie. Il n'y a qu'une seule personne qui est numéro un. Je pense qu'il était plus difficile de s'y habituer la saison dernière. Au début, j'étais très enthousiaste et je sentais que je devais encore montrer aux gens que j'étais au bon endroit et que je méritais d'être numéro un. Je pense que j'ai gardé ce sentiment jusqu'à la fin de la saison 2022 » a-t-elle confié avant d'entrer en lice à Pékin.

Coup d'arrêt surprenant

Quand Iga Swiatek ne parvient pas à trouver de solutions, elle inquiète. La numéro 2 mondiale est tombée face à Veronika Kudermetova la semaine dernière en produisant un tennis loin de ses standards. Pourtant en net avantage face à son adversaire, elle a fini par rendre les armes en connaissant quelques problèmes au service. Mais elle est loin de se laisser abattre, elle qui a bien commencé à Pékin pour le dernier WTA 1000 de l'année, dernier grand rendez-vous avant le Masters.

Des changements à faire