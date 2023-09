Tennis : Swiatek de retour, elle veut déjà reprendre sa place

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Déchue de son trône après sa défaite en huitièmes de finale de l'US Open, Iga Swiatek a terminé son règne sur le circuit WTA. Depuis un an et demi, elle dominait de la tête et des épaules ses adversaires qui ont bien été obligées de prendre le pas. C'est le cas pour Aryna Sabalenka, qui a réussi une saison 2023 exceptionnelle pour passer devant la Polonaise. Mais cette dernière est loin d'avoir abdiqué et elle va revenir très vite à la charge.

Après 75 semaines de règne, Iga Swiatek a dû laisser sa place. Ce sera d'ailleurs un peu étrange de l'appeler "numéro 2 mondiale" cette semaine à Tokyo où elle reprend la compétition. Avant son entrée en lice, la Polonaise s'est confiée à la presse et elle a soif de revanche. Cette année, elle a parfois exposé quelques faiblesses qu'elle pourrait réussir à gommer prochainement pour recommencer son règne devant Aryna Sabalenka.

Un parcours hors du commun

Iga Swiatek a connu une ascension vers les sommets peu commune. Bonne joueuse chez les juniors, elle a remporté Roland-Garros en 2020 en jouant à un niveau stratosphérique en étant quasiment inconnue, le tout à 19 ans. Finalement, elle a pris plus de temps que prévu pour passer à la vitesse supérieure avant de devenir trop forte pour la grande majorité des joueuses à partir de début 2022. Après la fin de ce règne, elle a tenu à s'exprimer. « Ce que j’ai fait depuis 2020 est assez fou. Il m’est parfois difficile de comprendre comment cela s’est produit et comment j’en suis arrivée là, car quand j’étais plus jeune, je ne savais pas qu’une telle chose serait possible pour moi » a commenté celle qui a désormais 4 titres en Grand Chelem.

Des ambitions clairement affichées

Titrée à quatre reprises cette année, Iga Swiatek a confié pour sa conférence de presse à Tokyo qu'elle mettait tout en place pour gagner autant que possible, comme d'habitude. La Polonaise a encore des choses à améliorer par rapport à son jeu et un Grand Chelem en carrière a été évoqué. Pour l'instant, elle n'ose pas trop y penser. « J'ai encore besoin de quelques années pour apprendre à mieux jouer sur gazon. J'ai 22 ans donc j'ai encore beaucoup de temps, probablement plus de 10 ans. Je fais de mon mieux pour gagner chaque tournoi que je joue. Je ne me presse pas » a-t-elle déclaré.

Fin de saison en trombe ?

Même si elle a gagné Roland-Garros cette année, Iga Swiatek a été un peu moins impressionnante globalement. La Polonaise n'a pas gagné de WTA 1000 cette année mais elle a montré que sa motivation était intacte. En fin de saison, elle tentera donc de repasser devant Aryna Sabalenka au classement, elle qui compte un peu plus de 1000 points de retard pour le moment.