Tennis : Arthur Fils en Laver Cup, forcément une bonne idée ?

En dehors du top 250 en tout début d'année, Arthur Fils a connu une progression étonnante l'année de ses 19 ans. Le Français, déjà le numéro 3 au classement, est aujourd'hui le plus jeune joueur du top 50 et forcément, ses exploits ont été remarqués un peu partout sur le circuit. Invité de dernière minute pour la Laver Cup de 2023, il a même eu l'occasion de s'exprimer sur le court, une occasion de rêve de se frotter à quelques champions et légendes du tennis.

Encensé il y a quelques semaines par John McEnroe, Arthur Fils se retrouve un peu projeté dans un monde tout nouveau et tout cela peut être perturbant. Le Français de 19 ans a tout de même une grande occasion de prendre de l'expérience et de montrer de quoi il est capable mais cela peut aussi finir par lui desservir. Pour sa première à la Laver Cup, on ne peut pas dire qu'il ait connu un grand succès en termes de résultat.

Un talent indéniable

« C’est quand même assez incroyable » déclarait Arthur Fils avant de foncer vers la Laver Cup, un événement habitué réservé aux grands noms du circuit mondial. Oui, mais cette année, il y a plus de place que prévu et d'ailleurs, beaucoup se réjouissent de l'arrivée du Français parmi l'élite. « C'est le joueur qui monte. Il a un futur brillant devant lui. Ce sera intéressant de le voir jouer pour le public. Arthur peut apprendre des choses de Gaël » a confié Björn Borg, habituellement très discret, signe qu'Arthur Fils a montré quelque chose cette année. Malheureusement, il a dû s'incliner en simple face à Ben Shelton et en double avec Rublev face à la paire Paul/Tiafoe.

Une pépite dont il faut prendre soin

Finaliste de Roland-Garros chez les juniors en 2021 contre Luca Van Assche, Arthur Fils ne cesse de progresser depuis le début de l'année 2023. Le Français a ce potentiel extraordinaire et en plus, il a un jeu impressionnant qui plaît déjà au public. « Je connais Arthur Fils depuis longtemps. Je lui ai toujours dit qu'il se sente libre de me passer un coup de fil, on a eu de longues discussions. Tout ce que je souhaite, c'est le protéger. J'espère qu'il sera encore plus fort que moi, Tsonga, Gasquet et Simon » confie Gaël Monfils. En tout cas, il semble être le premier nom pour succéder.

Un danger pour la carrière ?