Tennis : Incroyable, Arthur Fils reçoit le soutien d'une légende !

Pas encore là où on peut l'attendre en ce qui concerne les bilans, le tennis français peut tout de même se satisfaire d'avoir deux joueurs issus de la nouvelle génération largement intégrés dans le top 100 maintenant. Parmi eux, Arthur Fils, plus jeune joueur du top 50 à seulement 19 ans, qui vient de gagner son premier match en Grand Chelem lors de l'édition 2023 de l'US Open. D'ailleurs, il a tapé dans l'œil de beaucoup de monde, même à l'international.

Déjà titré sur le grand circuit depuis le tournoi de Lyon au printemps juste avant Roland-Garros, Arthur Fils continue sa progression folle en 2023. Lundi, au lendemain de l'US Open, il sera même 44ème mondial, son meilleur classement. Cet été, le Français a connu quelques coups d'éclat comme sa victoire face à Casper Ruud, étrillé en 1h15 pour une première face à un top 10, et son parcours notable à l'US Open, où il a engrangé beaucoup d'expérience lors de ses deux matches en cinq sets.

Dans le top 30 en Australie ?

Nouveau venu sur le circuit ATP cette année, Arthur Fils peut viser encore une montée au classement dans les mois à venir, pour se placer de la meilleure des manières pour l'Open d'Australie. Avec son classement actuel, il peut se glisser dans presque n'importe quel rendez-vous de fin de saison. En cas de bons résultats, il pourrait finir l'année dans le top 30 et s'assurerait un statut de tête de série en Grand Chelem pour commencer 2024. Rappelons aussi qu'il est bien engagé pour participer au Masters Next Gen en fin de saison.

McEnroe enchanté

Invité de l'émission de Marion Bartoli sur RMC Sport dimanche dernier, la légende du tennis John McEnroe a été généreux en compliments concernant Arthur Fils. « De tous les gars que j’ai vus, je préfère Arthur Fils. Je pense encore qu’il y a de solides joueurs en France, mais je pense que Fils est quelqu’un qu’il faut surveiller, c’est le mec qui a le plus de potentiel pour devenir un grand joueur. Il apprend encore ce que c’est d’être un professionnel, mais il fait du bon boulot. Ce serait un bon coup de boost évidemment de voir un top joueur français faire quelque chose » a-t-il déclaré.

Le chouchou du public ?

A priori, Arthur Fils a tout pour devenir la nouvelle coqueluche du tennis français. Entre son talent et son style de jeu qui plaît beaucoup au public, il a déjà conquis quelques fans à New York puisqu'il rappelle un peu celui de Carlos Alcaraz. En France, il n'a pas encore connu un succès phénoménal mais il semble avoir pris de l'avance sur son acolyte Luca Van Assche, plus dans le dur ces derniers mois.