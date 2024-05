Mercato : Un buteur refuse un transfert XXL et choisit l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Passé par l'OM entre 1999 et 2003, Ibrahima Bakayoko a assisté à la dernière rencontre opposant le club phocéen au RC Lens (2-1). Passé par la zone mixte, le buteur ivoirien a eu l'occasion de revenir sur ses années marseillaises. Le joueur avait tenu à rester à l'OM, malgré l'intérêt de plusieurs équipes. Il est revenu sur cette décision.

Âgé aujourd'hui de 47 ans, Ibrahima Bakayoko a fait son retour au Vélodrome. L'ancien buteur a accompagné le Ministre du Tourisme ivoirien lors de la rencontre opposant l'OM au RC Lens dimanche dernier. Passé par l'OM entre 1999 et 2003, il est resté attaché à ce club, qu'il avait refusé de quitter pendant plusieurs années.

Bakayoko a juré fidélité à l'OM

« Quand j'étais à l'OM, j'étais beaucoup sollicité par d'autres clubs. Mais il fallait que je reste. Parce qu'ils ne savaient pas d'aller dans tous les clubs. Alors que Marseille, c'était un club du cœur. Donc je l'ai démontré par ma persévérance à rester. Au moment où le navire ça n'allait pas, d'autres ont préféré aller ailleurs. Moi je suis resté, puis je n'avais pas peur. Je voulais rester pour montrer que là où on a trouvé le club, il fallait le laisser là avant de partir » a déclaré Bakayoko en zone mixte.

Gattuso viré, l’OM a un regret https://t.co/MRnAUITrit pic.twitter.com/cuBFFXp7Zt — le10sport (@le10sport) April 30, 2024

Il raconte ses meilleurs souvenirs