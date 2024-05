Mercato : Un grand nom va prendre sa retraite à l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers jours, Pablo Longoria a accordé un long entretien à la presse italienne, en marge de la demi-finale de Ligue Europa face à l'Atalanta Bergame. Le président de l'OM a évoqué plusieurs sujets, notamment l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang. Le dirigeant espère voir l'international gabonais prendre sa retraite à Marseille.

27 buts toutes compétitions confondues pour Pierre-Emerick Aubameyang. L'OM semble enfin avoir trouvé son grand attaquant. Passé par Chelsea ou encore le FC Barcelone, le buteur gabonais s'est engagé avec la formation marseillaise jusqu'en 2026.

Gattuso viré, l’OM a un regret https://t.co/MRnAUITrit pic.twitter.com/cuBFFXp7Zt — le10sport (@le10sport) April 30, 2024

Aubameyang a signé son dernier contrat ?

Aubameyang pourrait donc quitter l'OM à l'âge de 36 ans. Lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport , Pablo Longoria a annoncé la couleur dans ce dossier. Le dirigeant espagnol espère le voir raccrocher les crampons à Marseille.

Longoria annonce la couleur