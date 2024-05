OM : Il est de retour à Marseille pour prendre sa revanche ?

Axel Cornic

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille va accueillir l’Atalanta sur sa pelouse du stade Vélodrome, pour la demi-finale aller de Ligue Europa. Une rencontre qui va notamment voir Sead Kolašinac revenir pour la première fois à Marseille, après son départ de l’été dernier à la fin de son contrat.

Mal en point en Ligue 1, l’OM a sauvé sa fin de saison avec la Ligue Europa. Mais tout se jouera ce jeudi, puisque les hommes de Jean-Louis Gasset disputeront la première de leurs deux demi-finales face à l’Atalanta de Gian Piero Gasperini...

« Kolašinac, une recrue très positive »

Et de Sead Kolašinac ! L'ancien de l’OM a en effet rejoint le club bergamasque l’été dernier et cela lui a plutôt réussi. « Pour nous, c'était une recrue très positive, pas seulement pour ce qu'il nous a transmis sur le terrain, c'est un garçon qui s'est inséré rapidement dans notre dispositif et qui a des valeurs importantes » a expliqué Gasperini ce mercredi, d’après Mediaset .

« Nous sommes heureux de l'avoir à nos côtés demain et pas en face »