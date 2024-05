Un joueur s’annonce à l’OM ?

Jean de Teyssière

En février dernier, Medhi Benatia, le conseiller sportif de Pablo Longoria, donne une interview à Canal + et dézingue l'un de ses joueurs, Jonathan Clauss. Ce dernier est accusé d'avoir un comportement indigne d'un joueur de haut niveau. Depuis, la situation a été réglée et Jonathan Clauss ne semble pas en vouloir à son club, lui qui affirme que cette affaire est oubliée et qu'il se voit totalement à l'OM.

Ce jeudi, l'OM jouera un match capital pour la suite de la saison avec la réception de l'Atalanta Bergame en demi-finale aller de la Ligue Europa. Les places qualificatives pour la Ligue des Champions étant trop loin pour l'OM en Ligue 1, la seule solution pour disputer cette compétition est de remporter cette C3. Et pour ça, le club peut compter sur des joueurs motivés.

«Je veux faire partie de l'aventure à 200%»

Jonathan Clauss, critiqué sévèrement par ses dirigeants en début d'année, a avoué en conférence de presse être désormais dévoué à 100% à son club : « J 'ai digéré. Ça a été bien géré de notre part, avec l'OM. Je veux faire partie de l'aventure à 200% et j'aurais aimé faire le début du sprint final. »

