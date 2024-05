Roland-Garros : Il annonce un grand «défi» pour Nadal !

Alexis Brunet

Depuis quelques semaines, Rafael Nadal a retrouvé un peu de rythme. L'Espagnol a enchaîné une participation à l'ATP 500 de Barcelone et une au Masters 1000 de Madrid. Cela est donc une bonne nouvelle alors que Roland-Garros arrive très vite. Le principal défi du Majorquin à Paris sera de pouvoir tenir sur la durée et enchaîner les matches en trois sets gagnants.

Rafael Nadal pourra-t-il participer à Roland-Garros ? Si la question se pose, c'est que depuis de longs mois, l'Espagnol n'est pas laissé tranquille par son corps et il est très sujet aux blessures. En début de saison, il avait d'ailleurs fait son retour à la compétition après presque un an d'absence. Entre temps, le Majorquin a d'ailleurs rechuté, mais aujourd'hui son état physique incite à l'optimisme.

Nadal a pu enchaîner de nouveau les matches

Alors qu'il avait dû renoncer à de nombreux tournois depuis son retour début janvier, Rafael Nadal vient pour la première fois depuis très longtemps d'enchaîner deux tournois. Le Majorquin a participé à l'ATP 500 de Barcelone et au Masters 1000 de Madrid. Il a donc pu disputer plusieurs matches sur les dernières semaines et donc monter en régime. Si tout se passe bien, le gaucher devrait participer prochainement au tournoi de Rome et, dans l'idéal, être également présent à Paris, pour Roland-Garros.

«Avec Rafa, on ne sait jamais»