Roland-Garros : Tsonga se lâche sur Nadal

Lors du Masters 1000 de Madrid, Rafael Nadal a commencé à retrouver son niveau. De bon augure pour Roland-Garros, même s'il n'a pas hésité à expliquer que s'il ne se sentait pas prêt physiquement, il ne disputerait pas ce tournoi. Au crépuscule de sa carrière, Nadal fait donc moins peur qu'avant, comme l'a expliqué Jo-Wilfried Tsonga.

La carrière de Rafael Nadal touche à sa fin mais avant, il s'est donné la mission de disputer le dernier tournoi de Roland-Garros de sa carrière. Il est encore trop tôt pour dire s'il aura la possibilité de remporter cette édition, qui serait sa quinzième victoire. Mais une chose est sûre : le Majorquin donnera tout pour y participer.

Tsonga-Nadal : avantage à l'Espagnol

En carrière, Rafael Nadal et Jo-Wilfried Tsonga se sont affrontés à 14 reprises. Avec un net avantage pour l'Espagnol, qui a remporté 10 rencontres. L'une des victoires marquantes du Français face au Majorquin fut bien évidemment celle acquise en demi-finale de l'Open d'Australie, en 2008. À Roland-Garros en revanche, ils ne se sont jamais affrontés.

«Avant le tirage au sort, on priait tous pour ne pas tomber sur lui»