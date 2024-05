Tennis : Il déballe tout sur la carrière de Nadal !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent à Madrid cette année pour la dernière fois de sa carrière, Rafael Nadal a été éliminé en huitièmes de finale par Jiri Lehecka, jeune Tchèque de 22 ans. Le Majorquin a retrouvé le chemin de la victoire même s'il est encore loin de son meilleur niveau et il a vécu un magnifique moment pour célébrer son dernier match dans la capitale espagnole, où Feliciano Lopez est le directeur du tournoi. Ce dernier est l'un des grands noms du tennis espagnol qui ont accompagné Nadal pendant sa carrière et forcément, il ne cesse de partager des éloges.

Sur le point de terminer sa carrière, Rafael Nadal est en train de faire un tour d'adieu sur le circuit ATP. A bientôt 38 ans, le Majorquin est encore capable de jouer au tennis mais il faut se rendre à l'évidence : physiquement, il n'est peut-être plus au niveau. Malgré tout il laissera une empreinte indélébile aux futures générations tant bien grâce à son tennis que grâce à son côté humain.

La passion au service du tennis

Ancien coéquipier de Rafael Nadal, Feliciano Lopez a quelques années de plus que le Majorquin et il arrêté sa carrière officiellement en 2023. Le directeur du tournoi de Madrid a été interrogé par L'Equipe concernant les souvenirs qu'il gardera du roi de la terre battue. « J’ai eu la chance de vivre et de partager beaucoup de choses avec Rafa ces vingt dernières années. Il possède un truc rare, c’est une passion contagieuse. Quand tu passes du temps avec lui, tu ressens cette passion. J’aime les gens aussi passionnés que lui. Je me sens privilégié. On a représenté l’équipe nationale ensemble en Coupe Davis, on a joué ensemble en double… » débute Lopez.



Un exemple à suivre

Dans sa carrière, Rafael Nadal a remporté des victoires très importantes tout en restant lui-même : un joueur d'une humilité exceptionnelle malgré son tempérament de guerrier sur le court. « Il ne fait pas seulement partie des plus grands athlètes de l’histoire du sport espagnol, il est aussi un exemple pour des millions de gens à travers le monde. Son héritage va au‐delà ses titres et de tous les matches qu’il a gagnés, c’est aussi l’héritage d’un mec bien. On se souviendra de Rafa comme d’un immense champion, mais aussi comme d’une très belle personne. C’est quelque chose dont il peut être fier » poursuit l'ancien 12ème joueur mondial.

Encore un espoir

Feliciano Lopez confiait aussi les points à améliorer pour Rafael Nadal avant de se lancer vers Roland-Garros, à commencer par le physique. Il est vrai que ce qu'on a vu du champion espagnol est plutôt rassurant sur le court. Maintenant, il faudra tenter d'enchaîner les matches à Rome pour redémarrer la machine et se lancer vers son dernier Roland-Garros.