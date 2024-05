Tennis : Alcaraz battu, il fait un terrible aveu

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 3 mondial, Carlos Alcaraz a mis du temps avant de pouvoir débuter sa saison sur terre battue. L'Espagnol, blessé à l'avant-bras droit avant Monte-Carlo, a dû attendre le tournoi de Madrid pour pouvoir rejouer au tennis. Après une entame tranquille, il a vécu un gros test face à Struff en huitièmes de finale avant de se faire éliminer par Andrey Rublev. Il quitte Madrid où il était double tenant du titre avec quelques doutes dans la tête.

Carlos Alcaraz voulait vraiment disputer le tournoi de Madrid où il a vécu de grandes émotions ces deux dernières années. L'Espagnol ne remportera pas un troisième titre consécutif après son élimination face à Andrey Rublev mercredi. Il avait pourtant remporté le premier set avant de subir la loi physiquement du Russe, jamais le dernier en termes de cadence du fond du court. Il a même vécu une situation un peu particulière.

Un gros test qui coûte cher

En s'imposant face à Jan-Lennard Struff dans la douleur lundi, Carlos Alcaraz a puisé dans ses réserves de la semaine. Il faut rappeler que l'Espagnol était en phase de retour à la compétition et il a fini par souffrir face à Rublev, de retour aux affaires. « Cela a été une journée difficile pour moi. Le match long et intense contre Struff (en huitièmes de finale) m’a coûté cher car cela faisait longtemps que je n’avais pas joué à ce niveau » a-t-il confié après sa défaite.

Alcaraz au bord des larmes

Numéro 3 au classement ATP, Carlos Alcaraz n'a pas réussi à trouver la solution face à son adversaire en quarts de finale. Par moments, on l'a même senti perdu sur le court au fur et à mesure que le match avançait et lors d'un changement de côté, il était même sur le point de pleurer. « Aujourd’hui (mercredi), je me suis réveillé avec des douleurs dans tout le corps notamment à l’avant‐bras, de plus j’ai aussi attrapé un rhume, mais la vérité est que j’ai été beaucoup plus faible mentalement que d’habitude, je me suis plaint de ne pas profiter des opportunités, j’ai un peu pleurniché » complète-t-il.

Retour en forme à Rome ?

En débutant sa saison sur terre battue tardivement par rapport aux autres, Carlos Alcaraz a eu du mal à prendre le rythme mais cette semaine madrilène pourrait lui servir pour Rome. L'année dernière, il était arrivé un peu fatigué des récents efforts puisqu'il avait enchaîné deux victoires à Barcelone et Madrid. Il avait été surpris très tôt dans le tournoi par Fabian Marozsan. Cette fois-ci, il voudra prendre le maximum de repères avant Roland-Garros.