Tennis : Alcaraz, Sinner... Les favoris au tapis à Madrid !

Comme bien souvent, le Masters 1000 de Madrid livre de sacrées surprises. Outre le parcours héroïque de Rafael Nadal, il y avait deux favoris en lice cette semaine pour le titre. Jannik Sinner, tête de série numéro 1 et auteur d'un début de saison exceptionnel, vient de quitter le tournoi sur forfait avant son quart de finale, une décision qui laisse forcément la place. De l'autre côté du tableau, c'est Carlos Alcaraz qui a été ventilé par Andrey Rublev, de retour aux affaires.

Même Rafael Nadal ne possède pas des statistiques aussi écrasantes que dans tous les autres tournois sur terre battue. Du fait de son altitude, le tournoi de Madrid peut servir les qualités d'un plus grand nombre de joueurs et c'est pourquoi il y a eu beaucoup de surprises depuis toujours. L'année dernière, c'est Jan-Lennard Struff qui avait atteint la finale face à Alcaraz par exemple. Cette année, elle sera vraiment inédite au vu des forces en présence encore dans le tableau.

Alcaraz et Sinner sortis

De retour à la compétition à l'occasion du Masters 1000 de Madrid, Carlos Alcaraz n'arrivait pas en grande confiance pour ses premiers pas sur terre battue depuis le début du mois. L'Espagnol ne s'attendait pas à remporter une troisième couronne consécutive mais son début dans le tournoi avait convaincu. Malheureusement il a été lourdement battu par Andrey Rublev mercredi dans un match qu'il maîtrisait au début avant de subir la loi du Russe, visiblement débarrassé de ses soucis. De son côté, Jannik Sinner avait prévenu : il était incertain pour la suite du tournoi. Sa hanche le fait trop souffrir et il a préféré déclarer forfait avant son quart de finale.

Des surprises à la pelle

Avant le résultat du dernier quart de finale ce jeudi, trois joueurs que l'on n'attendait pas forcément ont validé leur ticket pour les demi-finales. Touché mentalement depuis sa disqualification à Dubaï, Andrey Rublev a renoué avec le succès à Madrid. Le Russe avait alors enchaîné les défaites lors des semaines précédentes et il a su passer les tours pour valider une belle victoire face à Carlos Alcaraz. Il affrontera Taylor Fritz pour tenter de rejoindre la finale. L'Américain, loin d'être le plus à l'aise sur terre battue, fait un parcours notable et profite de la défaite d'Alexander Zverev face à Cerundolo, qu'il a battu mercredi. Félix Auger-Aliassime, lui, a joué une très belle partie face à Casper Ruud et profite du forfait de Jannik Sinner pour se retrouver en demi-finales.

Occasion en or pour Medvedev

Numéro 4 mondial, Daniil Medvedev est maintenant le mieux classé du tournoi et il affrontera une autre surprise : Jiri Lehecka. Le Tchèque a livré une performance XXL face à Rafael Nadal au service et à la volée et il sera un adversaire de taille pour le Russe. Malgré tout ce dernier a une chance énorme de pouvoir décrocher le titre dimanche. Une chose est sûre : le tournoi couronnera un nouveau joueur.