Roland-Garros : Il annonce du très lourd pour Nadal !

Le 26 mai prochain débutera officiellement Roland-Garros. Plus que pour tout autre joueur, ce tournoi est très important pour Rafael Nadal. L'Espagnol l'a déjà remporté à quatorze reprises, et il espère pouvoir y participer encore une fois cette année et se montrer compétitif. Selon Alex Corretja, si le Majorquin arrive à disputer quelques matches à Rome, il pourrait bien être très dangereux à Paris.

Petit à petit, Rafael Nadal retrouve des sensations. Après avoir participé à l'ATP 500 de Barcelone, l'Espagnol a aussi disputé le Masters 1000 de Madrid. Le parcours du Majorquin s'est arrêté en huitième de finale, suite à une défaite 7-5, 6-4, face au Tchèque Jiří Lehečka. Mais le Taureau de Manacor a réussi globalement à répondre présent physiquement, ce qui inquiétait un grand nombre d'observateurs.

Objectif Roland-Garros

Le grand objectif de la saison de Rafael Nadal reste une participation à Roland-Garros. Mais l'Espagnol ne veut pas seulement participer, il veut se montrer compétitif à Paris, avec l'objectif peut-être fou de remporter un quinzième titre. Les prochaines semaines seront donc décisives, et le Majorquin devra donc assurer lors du tournoi de Rome.

«Il sera très dangereux à Paris»