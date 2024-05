Tennis : Destination Roland-Garros : qui va décrocher une wild-card ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Comme chaque année, le tournoi de Roland-Garros distribue 8 invitations à des joueurs qui ont mérité leur place dans le grand tableau. Comme le veut la tradition, deux sont réservées aux fédérations américaine et australienne qui désigneront le joueur de leur choix. Ainsi, il reste 6 places pour les joueurs français et ces deux dernières éditions, la FFT a choisi d'en délivrer deux au mérite selon les résultats du moment. Mais un petit changement a eu lieu cette année concernant les détails.

A chaque tournoi du Grand Chelem, 8 chanceux ont le droit de participer au grand tableau même s'ils n'ont pas le classement requis grâce à une invitation. Avant, c'était la FFT, dans le cas de Roland-Garros, qui choisissait les candidats. Depuis deux ans, les joueurs peuvent profiter d'une récompense au mérite grâce un classement Race France qui récapitule les résultats dans un circuit français depuis le début de l'année.

Dernière semaine

Pour les hommes, il s'agit de la dernière semaine pour pouvoir tenter d'améliorer son classement afin d'être le meilleur Français parmi ceux qui ne sont pas déjà invités dans le grand tableau. En effet cette année le système a un peu changé : ce n'est plus le premier à la Race qui est désigné mais le premier au classement ATP. Et la date limite est fixée au lundi 6 mai 2024, soit la semaine prochaine. Ainsi, c'est la dernière semaine et les principaux intéressés se bagarrent au Challenger d'Aix-en-Provence. Vainqueur de son huitième de finale, Alexandre Müller est ainsi très bien placé pour décrocher cette invitation, surtout que ses adversaires ont tous failli en dehors de Richard Gasquet. Chez les femmes, Alizé Cornet, qui vient d'annoncer sa retraite, sera récompensée car elle ne pourra pas être devancée.

Herbert de retour

Ces deux dernières années, la FFT a décidé de créer un classement parallèle basé sur quelques tournois du circuit. Ainsi, le joueur qui marquera le plus de points lors de huit tournois ATP et Challenger se déroulant en France en 2024 sera également récompensé. A la Race France, c'est donc Pierre-Hugues Herbert qui est en bonne position pour triompher puisqu'il a une belle avance sur Harold Mayot avant le Challenger d'Aix-en-Provence. Attention malgré tout, si ce dernier atteint la finale, il récupérerait cette place.

Un changement de règle qui coûte cher

L'année dernière, les règles autour de la Race France avaient fait polémique puisque la date limite avait changé au dernier moment, provoquant une certaine colère de Benoît Paire. Cette année, c'est donc le classement ATP qui est pris comme référence et non plus la Race, ce qui aurait permis à Giovanni Mpetshi Perricard, vainqueur de 2 Challenger récemment, de profiter de cette invitation assez largement. 76ème à la Race, le Français de 20 ans devrait être au rendez-vous grâce à ces résultats.