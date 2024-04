Roland-Garros : Il lâche une terrible annonce sur Nadal

Alexis Brunet

Actuellement, Rafael Nadal retrouve un peu de rythme après une très longue absence. L'Espagnol a par exemple réussi à venir à bout d'Alex De Minaur, onzième joueur mondial, lors du deuxième tour du Masters 1000 de Madrid. Le Majorquin s'est imposé en deux sets, mais pour Julien Benneteau, cela pourra être beaucoup plus compliqué pour Nadal, quand les matches se joueront en trois sets minimum, et qu'il faudra passer plus de temps sur les courts.

Pendant presque un an, Rafael Nadal s'est tenu à l'écart des courts de tennis. Non pas par choix, mais parce qu'il devait soigner son corps, meurtri par de très sérieuses blessures. Début janvier, le Majorquin a officiellement fait son retour, mais il a mis un peu de temps à reprendre du rythme.

Nadal a battu De Minaur, onzième mondial

Alors qu'il avait fait son retour tant attendu en début d'année, Nadal a vite déchanté. L'Espagnol s'est blessé de nouveau lors du tournoi de Brisbane, et son corps n'était donc pas totalement remis, et assez solide. Cela a conduit le Taureau de Manacor a déclaré forfait pour l'Open d'Australie, Doha, Indian Wells et Monte-Carlo. Mais dernièrement, le Majorquin est enfin parvenu a enchaîné deux tournois de suite. Après l'ATP 500 de Barcelone, le gaucher dispute actuellement le Masters 1000 de Madrid. Il est d'ailleurs venu à bout d'Alex De Minaur au deuxième tour. Une vraie bonne performance de la part de Nadal, car l'Australien est classé onzième mondial.

Benneteau a une crainte pour Nadal