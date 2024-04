Tennis : Incroyable, il annonce du lourd pour Nadal à Roland-Garros !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à la compétition à l'occasion de l'ATP 500 de Barcelone la semaine dernière, Rafael Nadal va continuer cette semaine à Madrid dans sa quête farfelue de remporter Roland-Garros. Le Majorquin a encore dans le viseur le tournoi le plus important de sa carrière et visiblement, il n'est pas le seul à y croire. Il reste encore un mois et deux tournois avant de se plonger dans le Grand Chelem parisien.

Immense figure du tennis puisqu'il a mené son neveu vers les sommets, Toni Nadal ne manque jamais une occasion de s'exclamer. L'entraîneur espagnol qui s'occupe maintenant de Félix Auger-Aliassime trouve que voir l'illustre champion champion à Roland-Garros est une idée réalisable. Les prochaines semaines seront déterminantes, à commencer par ce tournoi de Madrid où on attend un léger progrès.

Toni Nadal à fond derrière son neveu

Au cours de sa carrière, Rafael Nadal a souvent dû passer par la case infirmerie avant de revenir sur le circuit. Forcément, Toni Nadal connaît mieux que personne les qualités de son neveu. « Je suis son oncle donc je le connais bien. Je me suis finalement habitué aux moments qui succèdent les blessures. En général, cela rend toujours plus fort de revenir après une telle période. Je suis conscient que le défi est vraiment compliqué. Le rythme des joueurs comme Sinner ou Alcaraz est impressionnant, de ce fait ils seront difficiles à battre. Rafael a un peu d’espoir en lui et veut aller jusqu’au bout. Comme il reste encore un mois pour Roland Garros, je pense que c’est possible. Je sais que c’est difficile, mais c’est possible » a-t-il déclaré.

Nadal à l'épreuve à Madrid

Loin de ses standards à Barcelone, Rafael Nadal a une nouvelle mission cette semaine du côté de Madrid. Le Majorquin va devoir marquer les esprits à nouveau sur sa surface de prédilection mais il aura fort à faire en cas de victoire au premier tour face au jeune Américain Darwin Blanch. Au deuxième tour, il est attendu par Alex de Minaur qui l'a battu la semaine dernière, déjà un grand défi de taille. A un mois de Roland-Garros, il va falloir redevenir un peu plus le Nadal d'avant.

Un statut perdu ?

Dans sa carrière, Rafael Nadal a construit autour de lui une carrière formidable qui a marqué des générations entières. Le Majorquin est pour tous le défi ultime sur terre battue et il y a assez peu de joueurs qui peuvent se targuer d'avoir réussi à faire vaciller le champion espagnol sur l'ocre. Il semble bien difficile pour lui de retrouver ce statut d'adversaire insurmontable. Le temps est compté...