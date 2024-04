Roland-Garros : Grande annonce du clan Nadal !

Benjamin Labrousse

Après avoir retrouvé des sensations du côté de Barcelone, Rafael Nadal est désormais focalisé sur le Masters 1000 de Madrid. A un peu moins d’un mois de Roland-Garros, le Majorquin pourrait se rassurer avant les Internationaux de France, et comme l’a récemment confié son oncle Toni, espère toujours être remis de ses blessures à temps pour ce Grand Chelem si cher à ses yeux.

Il y a une semaine, Rafael Nadal en apprenait un peu plus sur l'état de son corps. La légende de 37 ans perdait son affrontement face au 11ème mondial Alex De Minaur (7-5, 6-1), à l’occasion du deuxième tour du tournoi de Barcelone (ATP 500). Néanmoins, ce tournoi catalan aura permis au Majorquin de véritablement lancer sa saison sur terre-battue, avec bien évidemment une participation à Roland-Garros (à partir du 20 mai prochain) dans le viseur.

Nadal de retour à Madrid avant Roland-Garros

Après Barcelone, c’est à Madrid que Rafael Nadal va tenter de hisser son niveau d’intensité. L’Espagnol affrontera le tout jeune Darwin Blanch (17 ans) ce jeudi après-midi, et pourrait d’ailleurs retrouver Alex De Minaur dès le tour suivant. Quoi qu’il en soit, Rafa Nadal, bien que très diminué, affiche des signaux positifs avant une éventuelle participation à Roland-Garros. Pour son oncle, Toni Nadal, cette présence du Majorquin du côté de la Porte d’Auteuil fin mai est clairement envisageable.

« Rafael a un peu d’espoir en lui et veut aller jusqu’au bout »