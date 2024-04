Tennis : Nadal surprend tout le monde, c’est inespéré

Alexis Brunet

Alors qu'il a presque 38 ans (il les aura le 3 juin prochain), Rafael Nadal est toujours présent sur les courts. L'Espagnol n'est certes pas épargné par les blessures, mais il n'a toujours pas abdiqué. Une performance folle selon Martina Navratilova, car au début de la carrière du Majorquin, la plupart des observateurs ne l'imaginaient pas durer aussi longtemps, notamment à cause de son tennis très physique.

Après des mois de doutes et de forfaits, Rafael Nadal va enchaîner pour la première fois depuis très longtemps deux tournois de suite. Après l'ATP 500 de Barcelone, l'Espagnol va disputer le Masters 1000 de Madrid. Tout cela est de bon augure, afin de monter en puissance, dans le but d'être performant lors de Roland-Garros, qui commencera le 26 mai prochain.

Nadal rêve de gagner Roland-Garros

Car l'objectif de Rafael Nadal est bien de gagner encore une fois Roland-Garros. L'Espagnol est intimement lié au tournoi parisien, qu'il a déjà remporté à quatorze reprises. Il aimerait donc briller de nouveau sur la terre battue de la porte d'Auteuil, pour ce qui pourrait être sa dernière apparition au majeur français.

Tennis - Nadal : Un gros échec est annoncé ! https://t.co/MvTcFWJMCy pic.twitter.com/TfjnBR0Xjz — le10sport (@le10sport) April 20, 2024

Nadal a surpris tout le monde par sa longévité