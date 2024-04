Tennis : Nadal de retour à Madrid, il annonce du lourd

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminé au deuxième tour du tournoi de Barcelone la semaine dernière après une bonne reprise, Rafael Nadal devrait disputer le Masters 1000 de Madrid qui débute mercredi. L'Espagnol de bientôt 38 ans a renoué avec le succès récemment même s'il a avoué qu'il ne pouvait pas se donner à 100% physiquement. Mais son grand objectif reste bien sûr Roland-Garros où il espère arriver en grande forme pour tenter de remporter un 15ème trophée. Visiblement, il n'est pas le seul à encore y croire.

Même si Rafael Nadal a habitué ses fans à revenir même de la tombe, un retour victorieux à Roland-Garros est très difficile à croire. A bientôt 38 ans, le Majorquin reste positif après sa semaine à Barcelone mais il faudra marquer des points à Madrid et à Rome pour garder espoir. La tâche s'annonce difficile même si depuis son arrivée dans la capitale espagnole, il se donne à fond.

Nadal mieux à Madrid ?

Présent sur les lieux du tournoi depuis quelques jours, Rafael Nadal sait maintenant le sort qui va lui être réservé puisqu'il affrontera le jeune espoir américain Darwin Blanch au premier tour. Si comme face à Cobolli la semaine dernière la tâche devrait être assez facile, le deuxième tour est prévu face à... Alex de Minaur. L'Australien vient d'éliminer le champion espagnol et cet affrontement paraît plus que difficile. Malgré tout, des signes positifs sont à mettre au crédit du Majorquin qui a été longuement observé à l'entraînement : il sert de mieux en mieux.

Retour gagnant à Roland-Garros ?

Loin de son meilleur niveau pour son premier match depuis Brisbane la semaine dernière, Rafael Nadal a encore du temps avant d'arriver à Roland-Garros et visiblement, certains croient beaucoup en lui. « Rafa va lui‐même lui se rendre hommage, ne vous y trompez pas. S’il ne se blesse pas, Rafa finira par gagner. Il sait jouer ces points, il sait évaluer l’adversaire, ne pas abandonner le match, il s’entraîne toujours pour être performant sur le terrain. On ne lui a jamais rien donné, il a toujours gagné chaque point, c’est incroyable comme il peut être aussi déterminé et cohérent dans quelque chose. Ça fait combien, quatorze Roland Garros ? » a récemment déclaré Emilio Sanchez, ancien 7ème mondial, pour Punto de Break .

Un dernier combat ?

Si Rafael Nadal n'a pas encore dévoilé quel serait son dernier tournoi, l'édition 2024 de Roland-Garros ressemble pour lui au dernier parcours du combattant. Le Majorquin doit bien savoir qu'il s'agit de sa dernière chance et il devrait mettre tout en œuvre pour tenter de bien figurer une dernière fois. L'attente est longue avant de savoir dans quelles conditions il arrivera.