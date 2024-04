Roland-Garros : Miracle pour Rafael Nadal ?

Pierrick Levallet

Absent pendant de longs mois en raison d'une déchirure musculaire, Rafael Nadal a fêté son retour à l'Open de Barcelone. L'Espagnol a été éliminé par Alex de Minaur et n'a donc pas vraiment pu se remettre dans le rythme à l'approche de Roland-Garros. Toutefois, Andy Roddick se veut encore assez optimiste pour la légende de 37 ans.

Rafael Nadal a pu fêter son retour à la compétition lors de l’Open de Barcelone. Éloigné des courts pendant plusieurs mois en raison d’une sérieuse blessure, l’Espagnol a lancé sa saison sur terre battue en s’imposant contre Flavio Cobolli avant de chuter contre Alex de Minaur un match plus tard. Le joueur de 37 ans est en train de se préparer pour retrouver son meilleur niveau en vue de Roland-Garros, qui se tiendra entre le 20 mai et le 9 juin. Andy Roddick estime d’ailleurs que l’actuel numéro 644 au classement ATP pourrait aller chercher un 15e sacre aux Internationaux de France.

Tennis : Nadal bientôt à la retraite, Alcaraz endosse un gros fardeau https://t.co/VmvY4f1v1Y pic.twitter.com/Y3Fdr7ZOJd — le10sport (@le10sport) April 20, 2024

«Il sera l’un des favoris pour le titre»

« Nadal ? Je continue de penser que s’il parvient à jouer quelques matches en bonne santé et qu’il acquiert un certain rythme de compétition lors des tournois qui précèdent Roland‐Garros, il sera l’un des favoris pour le titre. Je le pense honnêtement » a expliqué l’ancien numéro 1 mondial, désormais retraité, dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Nadal en route vers l'exploit à Roland-Garros ?

Un tel exploit relèverait du miracle pour Rafael Nadal. Victime d’une déchirure musculaire en Australie, la légende espagnole n’a pas l’air encore tout-à-fait prête pour Roland-Garros. Le joueur de 37 ans va devoir se remettre dans le rythme s’il veut éviter un fiasco dans son jardin à Paris. En tout cas, Andy Roddick se veut plutôt optimiste pour Rafael Nadal à l’approche des Internationaux de France. Reste maintenant à voir s’il donnera raison à l’Américain au cours des prochaines semaines.