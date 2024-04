Tennis : Il annonce un Nadal-Djokovic à Roland-Garros !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour aux affaires du côté de Barcelone, Rafael Nadal n'a pas pu aller plus loin que le deuxième tour, complètement dépassé par Alex de Minaur. L'Espagnol a semblé dans le dur physiquement mais le fait de rejouer l'aidera certainement à se sentir mieux préparé pour la prochaine édition de Roland-Garros. Redescendu très loin au classement, il paraît difficile de voir le champion espagnol revenir à un statut de tête de série pour le Grand Chelem parisien, ce qui veut dire qu'il ne sera pas du tout protégé lors du tirage au sort.

A cause de ses blessures, Rafael Nadal a dû s'absenter longuement du circuit et forcément, il est redescendu très loin au classement. S'il peut utiliser son classement protégé pour intégrer le tableau principal des tournois, il ne peut plus être tête de série pour le moment et il est notamment obligé de disputer un premier tour en Masters 1000 notamment. En Grand Chelem, il pourrait tomber sur n'importe qui au premier tour, y compris Novak Djokovic !

Un duel incroyable au premier tour ?

Le tirage au sort a parfois été surprenant. Mais après tout, ce duel est aussi probable que tous les autres. En effet, au premier tour de Roland-Garros dans un peu plus d'un mois, Rafael Nadal pourrait tomber sur Novak Djokovic d'entrée, ce qui serait un événement exceptionnel. « Nous pourrions potentiellement avoir un premier tour Rafa‐Novak à Roland‐Garros » s'exclame Andy Roddick dans son podcast qui comme tout le monde, aimerait beaucoup assister à un 60ème duel entre les deux.

Un adversaire dont personne ne veut

Rafael Nadal n'est pas au mieux de sa forme et ne jouera vraisemblablement pas son meilleur tennis à Roland-Garros. Mais l'Espagnol a montré que son tennis était toujours là et avec le temps restant, il trouvera peut-être le secret que seul lui détient. Gare à celui qui tombera sur lui au premier tour de Roland-Garros car il s'agira d'un vrai piège. « Et je peux vous dire que si j’étais l’une des têtes de série, celui que je ne voudrais pas affronter au premier tour, s’il flotte dans le tableau, c’est un gars qui a gagné ce tournoi 14 fois » conclut Roddick.

Un dernier combat ?

Dans ses déclarations des derniers jours, Rafael Nadal donne l'impression qu'il donnera tout pour le tournoi qui compte le plus dans sa carrière. A bientôt 38 ans, le Majorquin est prêt à prendre des risques pour dire au revoir une dernière fois au monde du tennis. Ce serait évidemment un beau moment s'il parvenait à jouer à fond face à un adversaire de taille quitte à perdre en ayant proposé un beau combat.