Tennis : Bourreau de Nadal, il lui envoie un message

Rafael Nadal a pu regoûter à la compétition à l'occasion de l'Open de Barcelone. Son tournoi s'est toutefois arrêté au bout de deux matchs. L'Espagnol s'est incliné face à Alex de Minaur ce mercredi (7-5, 6-1). L'Australien, qui a ensuite été défait par Arthur Fils, en a profité pour rendre un vibrant hommage à la légende de 37 ans.

«C’est quelqu’un de très spécial pour moi»

« Comme tous les joueurs de tennis, surtout ceux de ma génération, Rafa était un modèle d’attitude, de force mentale et de grinta. C’est quelque chose que l’on voyait quand on était enfant. Et nous avons essayé de lui ressembler le plus possible. Ce sont des valeurs que nous avons essayé de copier, même si ce n’est pas facile. Je l’ai vu gagner des tournois du Grand Chelem depuis que je suis enfant, c’est donc quelqu’un de très spécial pour moi, dans ma vie et ma carrière » a lancé Alex de Minaur dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Nadal a encore besoin de préparation avant Roland-Garros

Rafael Nadal n’a l’air encore tout-à-fait prêt. L’Espagnol va avoir besoin d’encore un peu de temps pour retrouver son véritable niveau. En attendant, l’actuel numéro 644 au classement ATP inquiète à l’approche de Roland-Garros. Certains craignent une catastrophe ou un fiasco pour le 14 fois vainqueur des Internationaux de France. Reste maintenant à voir si la légende de 37 ans saura se remettre suffisamment en jambe pour performer de la meilleure des manières dans son jardin de Paris.