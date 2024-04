Roland-Garros : Il annonce une catastrophe pour Nadal ?

Pierrick Levallet

C’est déjà terminé pour Rafael Nadal. De retour d’une longue blessure, l’Espagnol a lancé sa saison sur terre-battue à l’Open de Barcelone. Le joueur de 37 ans s’est remis en jambe en battant Flavio Cobolli pour son entrée en lice dans le tournoi. Mais un match plus tard, Rafael Nadal s’est incliné face à Alex de Minaur (7-5, 6-1). L’actuel numéro 644 au classement ATP ne semble pas encore tout-à-fait prêt alors que Roland-Garros approche. De ce fait, certains commencent à craindre une catastrophe pour Rafael Nadal à Paris.

«Il avait à coeur d’être présent et de pouvoir jouer»

« Rivaliser avec les meilleurs du monde ? C’est dur, après un arrêt aussi long. Je pense qu’il doit se poser beaucoup de questions avec ces objectif de Roland‐Garros et des Jeux Olympiques. Donc il va devoir commencer à jouer, c’est pour cela qu’il s’est aligné à Barcelone. Il avait à coeur d’être présent et de pouvoir jouer » a d’abord analysé Arnaud Di Pasquale dans des propos rapportés par We Love Tennis .

«Il y a beaucoup de points d’interrogation»