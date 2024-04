Tennis : Seulement 5 Françaises à Roland-Garros, la liste dévoilée

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'approche du deuxième Grand Chelem de l'année, le tournoi de Roland-Garros a dévoilé cette semaine les joueurs et les joueuses qui auront la chance de disputer ce grand événement. Comme d'habitude, il faut prendre six semaines auparavant le classement pour établir la liste des participants. Côté féminin, il y a quelques surprises mais surtout on peut regretter la faible présence de Françaises qui rentrent directement dans le "cut".

Le tennis français n'a pas encore réussi à inverser totalement la tendance. Si certains hommes figurent désormais parmi les meilleurs, chez les femmes, en dehors de Caroline Garcia les joueuses ont encore du mal à pointer le bout de leur nez. Qui pourra succéder à Iga Swiatek, plus que jamais patronne du circuit féminin depuis deux ans ? Il reste encore du temps pour établir dans quelles conditions toutes les joueuses arriveront à Roland-Garros.

Un "cut" à 99

Comme chez les hommes, la dernière entrante pour le tableau principal de Roland-Garros est l'actuelle 99ème mondiale Emina Bektas. En effet pour faire partie de l'aventure, il faut faire partie des 104 premières au classement cette semaine à condition qu'il n'y ait pas de joueuses utilisant leur classement protégé. C'est le cas cette fois-ci puisque les trois anciennes championnes en Grand Chelem Angelique Kerber, Naomi Osaka, Bianca Andreescu l'utilisent, tout comme la Roumaine Begu, l'Américaine Anisimova, l'Autrichienne Grabher et la Belge Van Uytvanck.

5 Françaises seulement

Cette année, en attendant le résultat des qualifications et les invitations, seules 5 Françaises ont réussi à gagner leur place directement dans le grand tableau de Roland-Garros. Caroline Garcia sera bien sûr présente en position de tête de série mais il y a aussi Clara Burel, Diane Parry, Océane Dodin et Varvara Gracheva. C'est un faible total mais malheureusement les autres représentantes sont plus loin au classement. Hors du cut, Alizé Cornet aura besoin de 8 forfaits pour faire son entrée directement.

La finaliste 2023 déjà forfait

A l'image de deux figures du circuit telles que Kvitova et Bencic, enceintes, Karolina Muchova fait déjà partie des forfaits notables pour l'édition 2024. La Tchèque n'a plus joué depuis les demi-finales de l'US Open et peine à revenir sur le circuit après sa blessure. Elle était finaliste en 2023 à Roland-Garros en produisant un tennis prodigieux qui avait même inquiété Iga Swiatek en finale. Elle ne figure pas sur la liste des joueuses présentes pour le tournoi.