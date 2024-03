Tennis : Swiatek surprise, elle dévoile son point faible !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 1 mondiale, Iga Swiatek s'est inclinée lourdement en huitièmes de finale du WTA 1000 de Miami lundi face à la Russe Alexandrova, 16ème joueuse mondiale. La Polonaise ne réalisera pas un nouveau Sunshine Double après sa victoire écrasante à Indian Wells et montre qu'elle a un peu de mal à enchaîner. Déjà rescapée au tour précédent, elle n'a été d'aucune efficacité cette fois-ci et devra repartir sur terre battue avec d'autres projets.

Grande favorite à Miami, Iga Swiatek n'a pas pu aller plus loin que les huitièmes de finale. Battue en deux sets par Ekaterina Alexandrova (6/4 6/2), la Polonaise n'a pas réussi à breaker son adversaire, un fait très rare pour elle qui avait pris l'habitude de dominer tout le monde aisément. Néanmoins ce début de saison lui a permis de sécuriser sa place sur le trône pendant encore un petit moment, d'autant plus qu'elle risque de jouer un grand rôle sur terre battue.

Sans solutions au retour

Moins en jambes lundi soir, Iga Swiatek n'a pas délivré une belle prestation dans ce match, comme elle avait été hésitante la veille face à la jeune Tchèque Linda Noskova. C'est d'ailleurs elle qui s'est confiée sur la raison principale de sa défaite. « C’est évidemment une déception parce que je pensais que j’allais mieux jouer ici à Miami. Mais elle a joué un match incroyable et elle était clairement meilleure que moi aujourd’hui. J’ai eu notamment beaucoup de difficultés à lire son service. Et le fait de ne pas réussir à bien retourner, ça m’a un peu tendue » avoue-t-elle en conférence de presse. Difficile de la contredire : elle ne s'est procurée qu'une seule occasion de break sur le service de la Russe.

Tennis : Djokovic a évité le piège Miami, son retour annoncé ! https://t.co/gcBsEWdt7R pic.twitter.com/U6qnu6Gaje — le10sport (@le10sport) March 22, 2024

Un enchaînement difficile

Vainqueur à Indian Wells et à Miami en 2022, Iga Swiatek avait pourtant les cartes en main pour réussir ce fameux doublé. La Polonaise a montré quelques signes de fatigue évidents lors de ses deux derniers matches, elle qui était très passive sur le court. Il faut dire que les difficultés pour lancer le tournoi au début en raison de la pluie ont compliqué les choses... En tout cas sa sortie de route avant les quarts de finale en WTA 1000 est une surprise et cela ne lui était plus arrivé depuis Cincinnati 2022.

Une énorme occasion

Avec l'élimination d'Iga Swiatek, cela ouvre des possibilités pour d'autres joueuses dans un tableau qui a déjà souffert de la disparition de plusieurs têtes d'affiche. Cela pourrait être profitable à certaines, à commencer par Caroline Garcia qui retrouve des hauteurs avant son quart de finale ce mardi face à l'Américaine Danielle Collins, qui dispute son dernier Miami.