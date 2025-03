Zidane en équipe de France : Deux renforts déjà annoncés !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien député européen, Karim Zéribi a allumé Didier Deschamps en raison de son refus de convoquer Rayan Cherki et Maghnès Akliouche en équipe de France. Sur Sud Radio, il a laissé entendre que leur origine était peut-être pour quelque chose. Pour certains, ils auraient, sans aucun doute, connu leur première convocation avec un autre sélectionneur que Deschamps.

Didier Deschamps a l’embarras du choix. En attaque, le sélectionneur de l’équipe de France ne manque pas de solutions, et certains joueurs souffrent de cette concurrence comme les jeunes Rayan Cherki (OL) ou Maghnès Akliouche (AS Monaco) qui auraient, vraisemblablement connu leurs premières sélections avec une autre équipe. Sur l’antenne de Sud Radio, Karim Zéribi a poussé un énorme coup de gueule, accusant Didier Deschamps de racisme envers les joueurs d’origine algérienne.

L'incroyable accusation sur Deschamps

« Je pense que Deschamps, c’est Retailleau. Je pense qu’il a un problème avec les Algériens. Je vais mettre les pieds dans le plat. Rayan Cherki et Maghnès Akliouche ? Si tu ne les sélectionne pas et que tu invites des joueurs en méforme, qui reviennent de blessure ou qui ne sont pas des titulaires indiscutables, c’est que tu as un problème avec ces garçons. Et quels sont leurs points communs ? Ils sont Franco-Algériens. J’espère qu’ils vont choisir l’Algérie parce qu’à un moment donné, ils n’ont pas de temps à perdre. Cherki c’est un phénomène du football, on n’en a pas tout les jours » a confié l’ancien député européen.

Une chance avec Zidane ?

Présent durant cette émission, l’ancien dirigeant du PSG Michel Moulin a laissé entendre que la donne aurait été différente avec Zinédine Zidane, également originaire d’Algérie. « Avec Zidane à la tête de l’équipe de France, Cherki et Akliouche auraient eu leur chance, et on aurait enfin pris du plaisir à regarder du football » a-t-il lâché. Attendront-ils 2026, et le départ de Deschamps ?