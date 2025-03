Adil Rami, l’histoire d’amour que personne n’aurait imaginé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adil Rami surprend tout le monde dans la 14e saison de 'Danse avec les stars'. Avec sa partenaire Ana Riera, le champion du monde a notamment obtenu le premier 10 de la saison la semaine dernière grâce à un tango argentin. Celui qui n'avait jamais dansé auparavant semble s'être découvert une nouvelle passion, charmant le public et les jurés chaque vendredi soir sur TF1.

Cette année, plusieurs sportifs figurent au casting de la 14e saison de ‘Danse avec les stars’. En plus de Nelson Monfort, voix mythique de France Télévisions durant de longues années, le médaillé olympique de nation Florent Manaudou et les deux champions du monde de football Frank Leboeuf (1998) et Adil Rami (2018) ont accepté de rejoindre le programme diffusé chaque vendredi soir sur TF1. Et ce dernier a particulièrement bien fait de donner son feu vert.

« Les gens ne s’attendaient pas du tout à ce qu’il soit aussi bon »

Et pour cause, Adil Rami est déjà l’une des surprises de ce cru 2025, obtenant même le premier 10 de la saison avec un tango argentin sur le titre « Skyfall » d’Adèle, bande originale du James Bond du même nom. Pour Le Parisien, la danseuse Ana Riera, sa partenaire dans le programme, est revenue sur cette belle aventure : « Les gens ne s’attendaient pas du tout à ce qu’il soit aussi bon, il surprend beaucoup de monde. Il n’avait jamais dansé avant, il est parti de zéro. Mais il est très observateur : quand il va regarder un mouvement, il va l’analyser et essayer de le reproduire, et en général ça fonctionne bien, dans la limite des capacités de son corps (rires) ».

« Il est tombé un peu amoureux de la danse »

« Pour lui, rester quatre heures dans une salle à se concentrer, c’est un peu compliqué. Mais comme il comprend vite, je trouve qu’il a quand même une bonne progression depuis le début, dans sa posture aussi. Comme c’est un footballeur, il avait vraiment le buste et les épaules en avant », poursuit Ana Riera, estimant même que l’ancien joueur de l’OM s’est trouvé une nouvelle passion : « Malgré ses railleries, je pense qu’il est tombé un peu amoureux de la danse ! Il aime danser et incarner des personnages, c’est un showman ». L’entente entre les deux n’y est probablement pas pour rien : « Notre duo marche bien, ça se voit qu’on aime danser ensemble. Je prends beaucoup de plaisir à le faire avec Adil. »