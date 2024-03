Tennis : Swiatek vers un nouveau doublé ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 1 mondiale, Iga Swiatek a remporté le tournoi d'Indian Wells dimanche au terme d'une semaine totalement maîtrisée où elle n'a eu aucune adversité. La Polonaise peut donc s'avancer vers Miami assez sereinement et elle visera forcément un nouveau titre. Le Sunshine Double étant l'une des choses les plus difficiles à réaliser, elle n'aura pas peur de le faire puisqu'elle a déjà réussi cette performance en 2022. Elle sera évidemment favorite et on ne se rend même plus compte des exploits dont elle fait preuve.

Bien assise sur le trône du classement WTA depuis un moment, Iga Swiatek devrait passer dans quelque temps la barre des 100 semaines à cette place. La Polonaise connaît un début de saison tonitruant avec déjà deux titres en WTA 1000 et elle ne semble pas prête à ralentir la cadence. Plus les semaines passent, plus elle se rapproche des records des légendes, le tout à seulement 22 ans.

Même résultat à Miami ?

Forcément tête de série 1 du tournoi de Miami, Iga Swiatek aura rendez-vous avec la gagnante du duel entre Magdalena Frech et Camila Giorgi pour son premier match. Elle pourrait ensuite retrouver Linda Noskova face à qui elle a perdu en Australie mais elle a pris sa revanche à Indian Wells. Coco Gauff, Ons Jabeur, Jessica Pegula et même Caroline Garcia sont également présentes dans sa partie de tableau. Mais quand on voit le niveau auquel elle évolue en ce moment, on se dit que le doublé est plus que probable.

Tennis : Du rêve au cauchemar, la terrible épreuve pour Aryna Sabalenka https://t.co/GcPXlCQ6cO pic.twitter.com/JL206ir4dx — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

La meilleure depuis Serena

Avec la fin de carrière de Serena Williams, le circuit WTA a un peu souffert du manque de régularité au plus haut niveau des meilleures mondiales. Iga Swiatek est venue corriger ce "problème" même si elle n'est pas forcément considérée comme une star, elle qui est plus introvertie. « Iga n’est peut‐être pas la joueuse la plus rapide, mais c’est la joueuse la plus complète et cela se voit sur des courts lents comme celui‐ci. C’est une joueuse fantastique et c’est la meilleure joueuse que nous ayons eu depuis Serena Williams. Elle peut aussi s’améliorer. Son service peut s’améliorer, alors faites attention » s'exclame Martina Navratilova, ancienne légende tchèque.

Des records à la pelle ?

En capturant son 19ème titre sur le circuit en seulement 23 finales, Iga Swiatek avance à grands pas. D'ailleurs, en plus de se rater très peu dans ce genre d'événements, la Polonaise gagne très souvent en deux sets, ce qui montre encore plus à quel point elle est extraordinaire. Il est rare de voir une telle domination d'une joueuse même à l'époque de Serena Williams. En faisant le plein de confiance avant la saison sur terre, elle pourrait être redoutable en 2024.