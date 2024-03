Tennis : Swiatek sans concurrence, les chiffres incroyables d'un nouveau succès

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Les années se suivent et se ressemblent souvent. Comme il y a deux ans, Iga Swiatek s'est imposée en finale à Indian Wells. Dimanche, la Polonaise affrontait Maria Sakkari, numéro 9 mondiale, et n'en a fait qu'une bouchée comme avec ses autres adversaires tout au long du tournoi. La numéro 1 mondiale confirme plus que jamais son rang de patronne du circuit sans avoir vraiment d'adversaire à sa portée en ce moment.

Titrée à Dubaï déjà cette saison pour un nouveau WTA 1000, Iga Swiatek a retrouvé le succès du côté d'Indian Wells avec la manière. Facile vainqueur de Maria Sakkari en finale (6/4 6/0), la Polonaise va viser un nouvel exploit dont elle a le secret : le Sunshine Double. A Miami, elle sera évidemment la grande favorite d'autant plus que ses principales adversaires ne sont pas à leur meilleur niveau en ce moment. A même pas 23 ans, Swiatek s'impose un peu plus comme l'une des plus grandes légendes de son sport.

19ème titre à 22 ans

Devenue connue du grand public à la suite de sa victoire à Roland-Garros en 2020, Iga Swiatek ne cesse sa progression depuis. La numéro 1 mondiale engrange les titres à une vitesse folle et son palmarès est exceptionnel. Elle a remporté son 19ème titre sur le circuit WTA, son huitième en WTA 1000, soit l'un des meilleurs palmarès dans l'histoire. « Je suis vraiment fière de moi et très contente. Je suis contente d'avoir progressé au cours du tournoi. Je me sentais vraiment bien sur les deux derniers matches, avec une grande confiance. J'ai le sentiment d'avoir fait du très bon boulot » a-t-elle réagi.

Domination sans partage ?

Seule au monde dans ce tournoi, Iga Swiatek a traversé les tours sans perdre le moindre set et elle n'a laissé que quatre jeux au maximum par match. La Polonaise confirme son excellente forme de début de saison et elle a ce lundi plus de 2500 points d'avance sur Aryna Sabalenka, vainqueur de l'Open d'Australie. La situation était bien plus compliquée il y a encore un mois mais désormais, elle a pris une avance exceptionnelle sur ses poursuivantes et peut aborder sereinement les prochains grands tournois.

