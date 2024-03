Tennis : Djokovic écrase Nadal et Federer, c’est terminé

Alexis Brunet

Depuis de nombreuses années, le débat du GOAT agite les fans de tennis. Trois noms ressortent à chaque fois : Roger Federer, Rafael Nadal, et Novak Djokovic. Au niveau des titres remportés en Grand Chelem, c'est évidemment le Serbe qui l'emporte, mais Jim Courier, ancien numéro un mondial, a d'autres arguments en faveur du Djoker, et ce, afin de mettre fin au débat.

Novak Djokovic ne vit pas le meilleur moment de sa carrière actuellement. Le Serbe a du mal à mettre la machine en route en ce début d'année 2024. Il a notamment été éliminé en demi-finale de l'Open d'Australie par Jannik Sinner, futur vainqueur du tournoi. Puis, le Djoker s'est fait surprendre à Indian Wells, en se faisant éliminer par le 123ème mondial, Luca Nardi, au troisième tour. Dernièrement, Nole a même déclaré qu'il décidait de faire l'impasse sur le tournoi de Miami.

Courier vote Djokovic pour le GOAT

Cette mauvaise passe n'efface en rien l'immense carrière de Novak Djokovic. Le Serbe est d'ailleurs, selon pas mal d'observateurs, le GOAT du tennis, c'est-à-dire le meilleur joueur de tous les temps. C'est d'ailleurs l'avis exprimé par Jim Courier, ancien numéro un mondial, sur le plateau de Tennis Channel. L'Américain est formel, Rafael Nadal ne peut pas rattraper le Djoker. « Statistiquement, c’est fini. À moins que Nadal ne trouve un moyen de remporter plus de Grands Chelems. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il n’y a pas que les titres majeurs. Djokovic a une avance considérable sur Federer dans les confrontations directes (27−23) et une courte avance sur Nadal (30−29). L’un des critères les plus importants est le nombre de semaines où il a été numéro 1, et il a une avance considérable à ce niveau. »

Tennis : Djokovic, objectif Jeux olympiques ? https://t.co/dRvpN3cgnZ pic.twitter.com/hkwFUOZVhj — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

«Pour moi, les chiffres ne mentent pas»