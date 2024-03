Tennis : Federer préféré des fans, il balance sur sa rivalité avec Nadal !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Retraité depuis septembre 2022, Roger Federer a mené une carrière exceptionnelle mais il a vu ses rivaux lui passer devant en termes de palmarès. Malgré tout le Suisse a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de son sport et beaucoup s'accordent pour dire qu'il reste le GOAT en raison de l'aura qu'il possédait. Auprès du public, il n'y a presque aucun doute : c'est lui le préféré. Pourtant, il doit peut-être cette immense réputation grâce à Rafael Nadal, le premier à lui avoir tenu tête.

Toujours assez présent dans les médias malgré sa retraite, Roger Federer a parfois l'occasion de s'exprimer sur le circuit actuel ou sur ses deux rivaux principaux. En attendant la sortie de son documentaire sur les derniers jours de sa carrière, il est revenu sur sa popularité auprès du public et sa rivalité avec Rafael Nadal. Le Majorquin a changé à tout jamais la donne en réussissant à marquer un coup d'arrêt dans la domination du Suisse au milieu des années 2000, l'apogée de la rivalité entre les deux joueurs.

Un joueur invincible

En réussissant à décrocher son premier titre en Grand Chelem en 2003 et la place de numéro 1 mondial quelques mois plus tard, Roger Federer a connu un succès fou au milieu des années 2000 où il est devenu intouchable partout sauf à Roland-Garros. Il se rappelle que le regard des gens était un peu étrange le concernant, beaucoup le considéraient comme invincible. « Je n'en étais pas vraiment conscient avant 2008. Si, peut-être, il y a eu un moment après l'Open d'Australie 2005 quand j'ai perdu contre Marat Safin. Quand je perdais un set, les gens disait "Oh mon dieu, Roger a perdu un set", alors quand j'ai perdu en demi-finales après avoir eu balle de match, les gens étaient choqués. Je ne comprenais pas, c'est normal de perdre contre un joueur incroyable » dit-il pour GQ Magazine .

Wimbledon 2008, le match référence

Dans leur carrière, Roger Federer et Rafael Nadal ont disputé 40 matches officiels et ont laissé une empreinte incroyable de leurs duels au fil du temps. Parmi eux, la finale de Wimbledon 2008 qui est beaucoup considérée auprès des fans comme le plus grand match de l'histoire du tennis. « Quand j'ai perdu en 2008 contre Rafa, c'était un moment très particulier parce que j'étais dévasté après avoir perdu. Un mois plus tard aux Etats-Unis, les gens m'en parlaient encore. "C'était spécial, tu as perdu. Te voir perdre était vraiment différent". Je me disais que le match était bien oui mais j'ai compris après qu'on venait de créer quelque chose de spécial à ce moment-là » commente-t-il sur cette fameuse finale.

La rivalité au service de sa popularité

Evidemment très apprécié du public quand il a commencé à s'imposer sur le circuit, Roger Federer a vu Rafael Nadal lui tenir tête et le surpasser petit à petit. Mais l'Espagnol n'a fait qu'augmenter l'amour du public pour le Suisse puisque beaucoup auraient pu se lasser de voir le même joueur gagner sans interruption, comme c'est un peu le cas pour Novak Djokovic. C'est donc après cette finale de Wimbledon 2008, une défaite, que la rivalité est arrivée à son apogée.