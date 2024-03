Tennis : Sinner attend Alcaraz, il rejoint les légendes du tennis !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand favori du Masters 1000 d'Indian Wells désormais depuis la défaite de Novak Djokovic, Jannik Sinner poursuit son parcours sans faute. L'Italien est en quarts de finale et il continue sa série de victoires, portée désormais à 15. Il s'agit déjà de l'une des séries les plus impressionnantes depuis la création de l'ATP Tour en 1990. Sinner s'invite déjà à la table des plus grandes légendes du tennis.

Opposé à Ben Shelton en huitièmes de finale d'Indian Wells, Jannik Sinner a parfaitement géré la fougue de son jeune adversaire pour atteindre une nouvelle fois les quarts de finale. L'Italien, qui pourrait dépasser Carlos Alcaraz au classement à la fin du tournoi, a donc enregistré sa 15ème victoire de l'année 2024. Grâce à cette performance, il rejoint des légendes du tennis avec un tel début de saison et peut espérer mieux.

Une sérénité exceptionnelle

Face à Ben Shelton, Jannik Sinner aurait pu être rattrapé par les événements face à un joueur du top 20 qui évolue devant son public. L'Italien a été tout sauf stressé : il a parfaitement géré en évoluant toujours à un très haut niveau. Malgré une petite alerte lorsqu'il a été débreaké au moment de servir pour le gain du premier set, il n'a jamais semblé en danger et il fait preuve d'une régularité incroyable depuis sa victoire à l'Open d'Australie puisqu'il donne l'impression que son niveau ne va pas baisser d'un poil.

Début de saison hors du commun

A la suite de sa victoire à l'Open d'Australie et à Rotterdam, Jannik Sinner compte désormais 15 victoires en 2024 pour aucune défaite. Depuis la création de l'ATP Tour en 1990, c'est bien simple : ils ne sont que 5 à pouvoir en dire autant. En effet, après Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Pete Sampras et Andre Agassi, Jannik Sinner pointe à la suite de cette liste. S'il venait à remporter Indian Wells dimanche, il enregistrerait ainsi 18 victoires. Le record de 41 victoires pour 0 défaite du Serbe de 2011 est encore très loin mais il figurerait en quatrième position, après les 26 du Serbe en 2020 et les 20 de Nadal en 2022.

Sinner intouchable ?

Mis en danger à une seule reprise en trois matches à Indian Wells, Jannik Sinner avance sereinement vers un titre en Masters 1000. L'Italien semble au-dessus des autres et il faudra pratiquer un tennis incroyable pour en venir à bout. Peut-être que ce sera le cas de Carlos Alcaraz en demi-finales vendredi mais l'Espagnol doit confirmer son regain de forme avant en battant Alexander Zverev.