Tennis : L'Arabie saoudite sans limites, 1 milliard posé sur la table !

Quelques semaines après avoir annoncé son nouveau partenariat avec le Fonds d'investissement public saoudien, le PIF, l'ATP se trouverait devant une immense offre devant les yeux. En effet, d'après les dernières informations, l'Arabie saoudite aurait proposé 1 milliard de dollars pour fusionner l'ATP et la WTA. C'est bien confirmé, le royaume veut conquérir le tennis et n'hésite pas à jouer cartes sur table, peut-être au détriment de l'histoire de ce sport...

Bien implantée dans le football et le golf désormais, l'Arabie saoudite est en passe de s'offrir le tennis ! L'ATP et la WTA pourraient fusionner en acceptant une offre d'un milliard de dollars, ce qui permettrait aux joueurs et joueuses de se réunir en un seul et même circuit. L'objectif du royaume est aussi de réussir à remporter un Masters 1000 et on parle déjà de la première semaine de la saison...

Immense offre à prendre ou à laisser

Ce mardi, le Telegraph a révélé que l'Arabie saoudite a proposé un milliard de dollars aux patrons des instances dirigeantes pour fusionner l'ATP et la WTA sur un circuit. Ces derniers mois, le pays n'a cessé de faire parler de lui dans le monde du tennis, cherchant bien sûr à investir dans ce sport comme c'est déjà le cas ailleurs. On apprend également que cette offre est à prendre ou à laisser et une réponse est attendue dans les trente jours.

Un nouveau Masters 1000 ?

Dans ses manœuvres, l'Arabie saoudite souhaite s'implanter de plus en plus dans le monde du tennis et un objectif réside : un Masters 1000 sur le sol saoudien. Pour le moment, les rumeurs en sont restées à ce stade mais après le Masters Next Gen et le Masters WTA qui risque de tomber dans l'escarcelle du pays du Moyen-Orient, ce dernier cherche vraiment à détenir un Masters 1000. D'après les informations du Telegraph , c'est la première semaine du calendrier qui est visée, de quoi lancer la saison pied au plancher.

Guerre avec les Grands Chelems ?

Le problème est que cette fusion concernerait les circuits ATP et WTA. Pour rappel, les tournois du Grand Chelem sont la propriété de l'ITF, la fédération internationale, et ils pourraient se retrouver lésés par la situation. Avec la création d'un nouveau circuit, l'accent ne serait pas forcément mis sur eux et le tennis perdrait une dimension historique exceptionnelle. Reste à savoir désormais dans quelles mesures les discussions récentes vont impacter le résultat final...