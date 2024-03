Tennis : Djokovic encore au sommet, il dévoile son secret !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours présent au sommet du classement ATP cette semaine, Novak Djokovic a bien démarré la compétition à Indian Wells. Le Serbe aura bientôt 37 ans mais il est encore capable de dominer le circuit malgré la pression de la jeune génération. Pendant toute sa carrière, il a fait preuve d'un effort incroyable pour d'abord concurrencer Federer et Nadal malgré l'admiration du public pour eux et ensuite les dépasser.

Au fil du temps, Novak Djokovic a forgé sa carrière au prix d'immenses sacrifices qui lui auront permis de devenir le plus grand joueur de tous les temps. Le numéro 1 mondial n'a pas encore fini de faire mal aux jeunes joueurs du circuit et il sait qu'il a dû travailler plus que les autres pour atteindre ce niveau d'excellence. En marge de sa participation à Indian Wells, le Serbe est revenu sur les efforts consacrés au travail tout au long de sa carrière.

Des ressources infinies

Sûrement le plus grand athlète de l'histoire du tennis grâce à son éthique exceptionnelle, Novak Djokovic continue de martyriser le circuit ATP mais cela n'a rien de facile. « Je dirais que cela m’a définitivement rendu plus résilient, je pense, juste pour tout le reste de la vie, en fait. Jouer au plus haut niveau pendant 20 ans m’a permis d’exploiter des parties de moi‐même – mentalement, physiquement et émotionnellement – dont j’ignorais l’existence. J’ai dû creuser profondément à maintes reprises pour vraiment surmonter les défis et atteindre l’histoire et de grandes réalisations » confie-t-il.

Tennis : Caroline Garcia au bout du rouleau, elle garde espoir https://t.co/0Fr7GVhVm3 pic.twitter.com/rR5GQmhI0O — le10sport (@le10sport) March 11, 2024

Un travail incroyable

Même si Novak Djokovic a toujours voulu conserver un certain jardin secret sur ses méthodes d'entraînement, tout le monde sait à quel point le Serbe est un immense travailleur. « Cela m’a aussi appris que si vous faites les choses de la bonne manière, si vous vous consacrez quotidiennement à une approche d’amélioration constante en essayant de perfectionner vos compétences, vous‐même en tant que personne, en tant qu’athlète, cela vous mènera aux étoiles. Et même plus loin. Donc, rien n’est vraiment impossible si, tout d’abord, vous y croyez fermement, le visualisez, puis vous créez un bon plan à court et à long terme afin d’exécuter tout ce dont vous rêvez » poursuit-il dans des propos rapportés par We Love Tennis .

416 semaines sur le trône

Cette semaine, Novak Djokovic passe sa 417ème semaine sur le trône du circuit ATP, évidemment un record qu'il détient depuis un moment déjà. En effet, il y a peu de temps, il a dépassé les 410, soit 100 semaines de plus que Roger Federer qui détenait un jour ce record que l'on pensait imbattable. Il va également doubler le total de Rafael Nadal qui était à 209 semaines en tant que numéro 1 mondial.