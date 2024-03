Tennis : Sinner sans pitié, il ne sait plus perdre

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand gagnant de ce début de saison 2024, Jannik Sinner n'a toujours pas perdu le moindre match. Pour ses deux premiers matches à Indian Wells, l'Italien n'a pas fait que gagner : il a dominé ses adversaires sans concéder le moindre break. Le numéro 3 mondial confirme clairement sa nouvelle dimension depuis sa victoire à l'Open d'Australie et grâce à son entourage, il encaisse parfaitement le choc.

Jannik Sinner avait déjà donné un bel indice sur sa manière de digérer l'exploit en s'imposant tout de suite à Rotterdam après l'Open d'Australie mais son début de parcours à Indian Wells est un modèle du genre. L'Italien aurait pu avoir besoin de souffler après avoir réussi à conquérir son premier titre en Grand Chelem mais il semble vouloir continuer à gagner.

Un joueur imbattable ?

Jannik Sinner réalise actuellement un début de saison dont presque seul Novak Djokovic avait l'habitude ces derniers temps. Pour l'instant, l'Italien en est à 14 victoires pour 0 défaite en 2024 et semble quasiment injouable. Le Serbe est prévenu, il faudra pratiquer un grand tennis pour se débarrasser de son jeune rival, qui fait preuve d'une prudence remarquable. « Je ne suis pas imbattable, je suis juste bien préparé parce que j’ai travaillé très dur pour me mettre dans cette position. J’ai toujours rêvé d’être un champion en Grand Chelem, mais maintenant il faut changer de mentalité parce qu’ici les conditions sont différentes et tout recommence. Je me sens mieux chaque jour. Je veux simplement profiter de ce moment, je ne pense pas au moment où je perdrai à nouveau un match, je sais que cela peut arriver à tout moment » confie-t-il dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Tennis : Nadal prend une décision radicale, Djokovic sort du silence https://t.co/UBnYKZeRna pic.twitter.com/UzicB7IuCZ — le10sport (@le10sport) March 10, 2024

L'effet Cahill

Entraîneur très reconnu sur le circuit ATP ces dernières années, Darren Cahill s'occupe de Jannik Sinner depuis un peu moins de deux ans et lui a fait connaître ses plus belles heures. L'Australien, qui a par exemple amené Simona Halep vers les sommets, est un vrai atout dans l'entourage de l'Italien. « Je n’ai pas dit qu’il ne m’avait pas aidé sur le plan tactique et technique. Je pense que la combinaison entre lui et Simone Vagnozzi fonctionne très bien. En raison de son âge, il a plus d’expérience que l’ensemble de l’équipe. Il est donc très important pour nous tous. Je me sens chanceux d’être à ses côtés, parce qu’il est très humble. Il est certainement l’un des meilleurs entraîneurs sur le circuit depuis longtemps, et puis, avec la combinaison de Simone, que je reconnais comme l’un des meilleurs entraîneurs, c’est une combinaison parfaite » poursuit Sinner.

Début parfait à Indian Wells

Pour ses deux premiers matches en Californie, Jannik Sinner n'a pas eu à s'employer énormément. L'Italien a dominé aisément Thanasi Kokkinakis et Jan-Lennard Struff sans perdre son service une seule fois. Pour une place en huitièmes de finale, il devra se débarrasser de Ben Shelton, l'un des deux derniers joueurs à l'avoir battu. Mais quand on voit le niveau auquel il évolue en ce moment, on se dit que la tâche sera très compliquée pour l'Américain.