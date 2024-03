Tennis : Monfils en forme, il se rapproche de son rêve

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il dispute peut-être la dernière saison de sa carrière, Gaël Monfils a encore de la ressource et le Français le prouve à Indian Wells. Le Français s'est offert une nouvelle victoire de prestige face au numéro 8 mondial Hubert Hurkacz et continue sa belle histoire. A 37 ans, il pourrait bien disputer les Jeux olympiques une dernière fois, un objectif qu'il s'était fixé au moment de son retour sur le circuit il y a un an après une blessure.

Gaël Monfils a bientôt 38 ans mais il continue d'afficher un niveau de jeu étonnant. Le Français parvient à décrocher quelques victoires par-ci par-là mais surtout il arrive à s'offrir le scalp de grands joueurs tels que Hubert Hurkacz cette fois-ci. Tous ces efforts devraient lui permettre de réaliser son rêve de fin de carrière : disputer les Jeux olympiques à domicile. Il ne lui reste que trois mois à tenir cette intensité pour s'assurer une place.

Monfils en pleine bourre

Malgré un tout début de saison un peu timide, Gaël Monfils a réussi de beaux coups ces dernières semaines. Seul à tenir tête à Jannik Sinner à Rotterdam, il a atteint les demi-finales à Doha et pour son entrée en lice à Indian Wells, il avait écrasé son adversaire Max Purcell. Opposé à Hubert Hurkacz au deuxième, il a déjoué les plans du Polonais pour s'imposer en trois sets, infligeant même un 6/0 dans le premier set au meilleur serveur du circuit. « Je joue bien. Mais surtout, je sens que je me déplace de mieux en mieux et j'arrive à créer une tactique où je me sens bien, où je sens que je peux vraiment gêner ces joueurs-là. Je monte en puissance progressivement. Je suis content. C'est un bon match de gagné. Maintenant, j'espère en gagner un autre » rapporte L'Equipe .

Les Jeux dans le viseur

Le contraste est saisissant avec sa position il y a un tout pile. Souvenez-nous, Gaël Monfils faisait son retour sur le circuit après des mois d'absence à l'occasion du tournoi d'Indian Wells dans l'objectif de se donner une chance pour les Jeux olympiques de Paris 2024. A l'époque, cela paraissait totalement invraisemblable puisqu'il reprenait au-delà de la 350ème place mondiale. Les premières semaines avaient été un vrai calvaire puisqu'il n'arrivait pas à gagner le moindre match mais il s'est accroché et aujourd'hui, il peut y croire.

Une semaine importante

En s'offrant Hubert Hurkacz, Gaël Monfils s'est un peu ouvert le tableau mais il faudra tenter de poursuivre sur la même voie. Au prochain tour, le Français sera opposé au Britannique Cameron Norrie. Avec sa forme du moment, il peut espérer réaliser un nouvel exploit. Chaque match qu'il dispute en ce moment compte énormément dans la course à la sélection olympique. Pour le moment, dans ce classement spécial Race olympique, il figure au 3ème rang chez les Français, devant Arthur Fils qui pourrait le dépasser cette semaine. Mais surtout, il prend un peu plus d'avance sur Arthur Cazaux et se rapproche donc de ce grand objectif.