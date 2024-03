Tennis : Caroline Garcia au bout du rouleau, elle garde espoir

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Déjà redescendue au 26ème rang mondial à la WTA après un début de saison un peu timide, Caroline Garcia a abordé Indian Wells avec une victoire face à la Bulgare Tomova. La Française, qui a du mal à faire preuve de régularité depuis un moment maintenant, ne croit pas en ses chances en Californie. Mais elle sait qu'elle peut s'appuyer sur les moments - un peu rares - où elle joue un tennis de rêve pour retrouver la confiance.

Toujours numéro 1 Française au classement, Caroline Garcia continue de chuter petit à petit. Largement sortie du top 20 désormais, elle va devoir retrouver le chemin de la victoire assez vite pour éviter une grosse désillusion. Visiblement, d'après ses déclarations après sa victoire au deuxième tour à Indian Wells, elle n'a pas forcément l'intention de gagner maintenant. Il faut dire qu'elle aura du pain sur la planche ce lundi puisqu'elle doit affronter Maria Sakkari.

Une dynamique bientôt retrouvée ?

Caroline Garcia était opposée à la Bulgare Viktoriya Tomova, 75ème mondiale, au deuxième tour à Indian Wells et elle a réussi à remporter le match en trois sets, alternant comme d'habitude le chaud et le froid. Mais malgré tout, elle tente de se rassurer en analysant les moments où elle joue très bien. « Si je fais un premier set comme ça, que j'ai fait des bonnes parties de match depuis le début de la saison, c'est que mon niveau de jeu et mon tennis sont toujours là, que physiquement, je suis prête aussi, que je peux durer » assure-t-elle dans des propos rapportés par Tennis Actu .

« Je ne suis pas là pour gagner le tournoi »

Habituellement, quand on est joueur de tennis, on s'inscrit dans un tournoi dans l'espoir de le remporter. Mais avec son expérience, Caroline Garcia sait qu'aujourd'hui, elle n'est pas capable de le faire et c'est avec une certaine culpabilité qu'elle l'a avoué en conférence de presse. « Si on est réaliste, vu mes derniers résultats et mon niveau de jeu, je ne suis pas là non plus pour aller gagner le tournoi. Je prends jour après jour, j'essaie de garder la bonne mentalité sur le court, être positive quand ça devient compliqué. Ne pas tomber dans cette frustration, ce mode robotique et autopilote qui est un peu destructeur. Il y a un peu un combat à l'intérieur » dit-elle.

Une manière de faire baisser la pression

Forcément attendue au tournant lorsqu'on est une joueuse du top 20, Caroline Garcia a souvent déçu ces derniers temps et elle s'est laissée submerger par la pression de l'événement. Ce genre de déclarations pourrait avoir un effet bénéfique : diminuer la pression qui l'entoure. Ce lundi, pour une place en huitièmes de finale d'Indian Wells, la Lyonnaise affrontera Maria Sakkari, 9ème joueuse mondiale.