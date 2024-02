Tennis : Une tournée américaine décisive pour Caroline Garcia ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sortie du top 20 à la suite de résultats en demi-teinte depuis des mois, Caroline Garcia n'a pas bien commencé l'année 2024 et s'expose aux difficultés. La Française, 23ème mondiale cette semaine à la WTA, ne semble pas avoir digéré sa saison 2023 en dessous de ses standards de l'année précédente. Forcément elle est en danger alors que deux grands rendez-vous approchent : les WTA 1000 d'Indian Wells et de Miami. Il faudra retrouver de la confiance pour éviter de plonger.

Les victoires sont difficiles à obtenir pour Caroline Garcia en ce moment. Eliminée au deuxième tour de l'Open d'Australie, elle alterne les passages de haut vol et les déceptions. La Française est irrégulière et elle donne l'impression de pouvoir perdre contre n'importe quelle joueuse. A quelques mois des Jeux olympiques, forcément ce n'est pas rassurant et le mois de mars donnera peut-être le ton.

En panne de confiance

Très touchée sur le plan mental dans sa carrière, Caroline Garcia a beaucoup de mal à résister à la pression lors de ses matches. Elle est souvent submergée par l'émotion et perd ses repères. A l'Open d'Australie, elle a même confié qu'elle était en larmes avant d'affronter Naomi Osaka, elle qui a pourtant livré une excellente performance ce jour-là. Elle reste maintenant sur 4 défaites consécutives alors qu'elle avait souvent le match en main comme face à Ashlyn Krueger à Dubaï.

La tournée à ne pas manquer

Dans les deux plus prestigieux WTA 1000 de la saison à venir, Indian Wells et Miami, Caroline Garcia devra prouver qu'elle a encore sa place parmi les toutes meilleures joueuses du monde. L'année dernière, elle avait connu des difficultés en perdant face à la même joueuse dans les deux tournois, la Roumaine Sorana Cirstea. Il faudra donc réussir à retrouver son meilleur tennis, elle qui sera encore tête de série. Mais plus le temps passe, plus la pression semble difficile à supporter.

Vers une catastrophe ?

Si jamais Caroline Garcia venait à rater cette tournée américaine de mars, la situation serait très compliquée pour elle. La Française pourrait perdre totalement la confiance avant d'aborder la saison sur terre battue et s'éteindre petit à petit. Elle n'a pas de gros points à défendre cette année mais son manque de résultats pourrait se poursuivre sur de longues semaines.