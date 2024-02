Tennis : Tsitsipas vainqueur en Grand Chelem, désormais impossible ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent dans le top 10 du classement ATP entre 2019 et la semaine dernière, Stéfanos Tsitsipas est l'un des joueurs les plus réputés des dernières années. Le Grec vient tout juste de quitter ce fameux top 10 à la suite de résultats en demi-teinte depuis presque un an. Il laisse donc pour la première fois de l'histoire un classement sans joueur à revers à une main, une espèce en voie de disparition. Et visiblement, ses espoirs de gagner un Grand Chelem s'envolent...

Malgré ses grandes difficultés depuis des mois, Stéfanos Tsitsipas n'a jamais perdu de vue son objectif principal : gagner un tournoi du Grand Chelem. En plus de devenir numéro 1 mondial, le Grec croit toujours en ses capacités mais le temps ne joue pas en sa faveur. Avec son revers à une main, il fait partie de ces joueurs qui risquent de voir leurs chances passer sous leur nez à cause de ce coup.

Un coup en perdition

Autrefois largement prisé par les plus grands joueurs du circuit, le revers à une main est en train de disparaître progressivement. En effet, de nos jours ce coup perd trop en efficacité et peu de joueurs de la jeune génération s'y essaient. il faut dire que techniquement il est plus difficile à maîtriser et il ne permet pas forcément de faire une différence au plus haut niveau. « Dans le top 100, il n’y a qu’une dizaine de joueurs avec un revers à une main, dont certains qui ne vont pas tarder à arrêter leur carrière. On peut en enlever au moins cinq ou six. Ensuite, si on sort du top 100 et qu’on remonte jusqu’au top 500, je ne connais pas beaucoup de joueurs avec des revers à une main. Dans le top 50 de la Next Gen, il n’y en a pas un » commence Julien Varlet, ancien 135ème joueur mondial dans l'émission Sans Filet .

Une victoire impossible

Au fil des années, le revers à une main devient de plus en plus difficile à maîtriser face à des joueurs qui jouent de plus en plus vite. Forcément, le joueur a moins de contrôle et le coup devient vite une faiblesse. C'est le cas pour Stéfanos Tsitsipas et Julien Varlet semble anéantir ses espoirs. « On ne reverra pas un joueur gagner un Grand Chelem en jouant avec un revers à une main, c’est fini, je le signe tout de suite ! » affirme-t-il.

Une technique bientôt bannie ?

Alors que Roger Federer a brillé au plus haut niveau pendant plus de 20 ans avec son revers, le Suisse a souvent souffert à cause de ce coup au fur et à mesure. Il est vrai que ce coup est de toute façon difficile à apprendre à un enfant à la base puisque généralement, tout le monde apprend à jouer avec deux mains. L'évolution du jeu a mené le tennis vers des sommets où ce coup est de toute façon voué à disparaître.