Tennis : Medvedev de retour, une déception digérée ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Finaliste de l'Open d'Australie en janvier, Daniil Medvedev est devenu le premier joueur à passer plus de 24 heures sur le court pendant toute la durée d'un Grand Chelem. Forcément très fatigué, le Russe a mis du temps avant de revenir à la compétition. Mardi, il faisait donc son entrée dans le tournoi de Dubaï, où il avait remporté le titre l'année dernière et visiblement, il semble avoir évacué avec plus de facilité cette défaite frustrante.

Numéro 4 mondial puisqu'il vient d'être dépassé par son bourreau de l'Open d'Australie, Daniil Medvedev faisait son retour sur les courts un mois après cette fameuse finale à Dubaï. Le Russe a battu en deux sets le Kazakh Alexander Shevchenko, 47ème mondial, pour la première de Gilles Simon à ses côtés dans son box. Il y a deux ans, il avait mal vécu son terrible échec en finale du premier Grand Chelem de l'année. Espérons que cette l'histoire ne se répètera pas pour lui.

Un souvenir pas aussi douloureux

En 2022, Daniil Medvedev avait failli dans un match qu'il semblait maîtriser et Rafael Nadal avait réussi un improbable come-back de deux sets à zéro. Un scénario qui s'est répété cette année face à Jannik Sinner mais de manière différente. « Pour être honnête, ‘s’en remettre’ a été assez facile. Comme je l’ai dit après le match, j’avais l’impression que ce serait facile parce que j’ai joué un grand tournoi, j’ai joué une bonne finale » a-t-il confié dans des propos rapportés par France 24 .

Tennis : Nadal retraité en 2024 ? Il dit non ! https://t.co/IuRBeSGpqX pic.twitter.com/7FxOsX1Cs2 — le10sport (@le10sport) February 27, 2024

Une dimension physique énorme

Il y a deux ans, Daniil Medvedev avait joué le coup parfaitement avant de se laisser submerger par un Rafael Nadal qui croyait beaucoup en son retour. Cette fois-ci, le come-back était perceptible dès la fin du deuxième set où il a commencé à lâcher quelques points physiquement. Bien sûr Jannik Sinner a su se remettre à l'endroit et tout n'a pas été simple, mais c'est la raison pour laquelle le Russe prend avec beaucoup plus de philosophie cette défaite au goût amer. A cette occasion, il est tout de même devenu le premier joueur à perdre deux finales de Grand Chelem après avoir mené deux sets à zéro.

Une désillusion bien digérée

Alors qu'il avait fini par plonger un peu dans les mois qui ont suivi l'Open d'Australie la dernière fois, Daniil Medvedev semble avoir digéré parfaitement la défaite cette fois-ci. Le Russe a bien commencé à Dubaï et il aura fort à faire dans les prochains mois puisqu'il est d'abord tenant du titre de ce tournoi, mais il était aussi finaliste à Indian Wells et vainqueur à Miami. Autant d'occasions de montrer qu'il est toujours présent au sommet de la hiérarchie.