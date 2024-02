Federer - Nadal : Surprise, il snobe Djokovic

Pierrick Levallet

Pendant plus d'une décennie, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer ont dominé le circuit ATP. Les 3 joueurs ont raflé presque tous les titres du Grand Chelem au cours de leurs carrières. Ils sont donc naturellement prétendants pour le titre de GOAT. Martin Jaite estime cependant que la réponse à la question n'est pas évidente, et que Novak Djokovic n'est pas nécessairement devant les autres légendes.

Lorsqu’il s’agit de définir le GOAT du tennis, le débat fait rage. De nombreuses légendes peuvent prétendre à être le meilleur joueur de l’histoire, dont Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. L’Espagnol, le Suisse et le Serbe ont dominé le circuit ATP pendant plus d’une décennie et ont grandement rempli leur palmarès.

Djokovic, Nadal et Federer prétendants pour le GOAT

À eux trois, ils comptent 66 sacres en Grand Chelem. Novak Djokovic est en tête avec 24 titres, contre 22 pour Rafael Nadal et 20 pour Roger Federer. Pour certains, Nole est donc le favori pour être le GOAT. Mais pour d’autres, la réponse n’est pas aussi évidente. Martin Jaite estime notamment que la rivalité entre Roger Federer et Rafael Nadal était plus forte que les affrontements des deux stars face à Novak Djokovic.

«Il est très difficile de prendre parti pour l’un des trois»