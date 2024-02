Tennis : C’est annoncé, ce crack va rejoindre Nadal, Djokovic et Federer !

Benjamin Labrousse

Grand vainqueur de l’Open d’Australie 2024, Jannik Sinner connaît un début d’année stratosphérique. Le jeune Italien de 22 ans a remporté dimanche dernier son deuxième titre de l’année, en s’imposant en finale du tournoi de Rotterdam. Pour la légende du tennis italien Nicola Pietrangeli, Sinner peut connaître une année similaire aux meilleures de Nadal, Djokovic, et Federer.

Qui pourra stopper Jannik Sinner ? A seulement 22 ans, le longiligne italien est la sensation de ce début d’année. En janvier dernier, Sinner a bluffé tous les observateurs en écartant Novak Djokovic lors des demi-finales de l’Open d’Australie, avant de s’adjuger son premier Grand Chelem en carrière face à Daniil Medvedev. Surtout, l’Italien a confirmé en remportant dimanche dernier son deuxième titre de la saison à l’occasion de l’ATP 500 de Rotterdam. Un succès important, qui a permis à Jannik Sinner de passer 3ème au classement mondial.

« Je vous parie qu’il le sera déjà cette année »

« Il est 3e mondial aujourd’hui, mais 2e demain, et même numéro 1 un jour » , a récemment déclaré l’ancien vainqueur de Roland-Garros Adriano Panatta. « En fait, je vous parie qu’il le sera déjà cette année. Il n’est pas en concurrence avec moi, je le sais bien et heureusement je suis convaincu qu’il le sait tout autant. Ce n’est pas à moi, et encore moins à Pietrangeli, qu’il faut le comparer, mais à Carlos Alcaraz et peut‐être Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal » .

« Sinner peut faire une année au niveau des meilleures de Federer, Nadal et Djokovic »