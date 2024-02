Tennis : Sinner sans filtre, il révèle comment il a fêté sa victoire

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Nouvelle sensation du tennis depuis six mois, Jannik Sinner a remporté le plus grand titre de sa carrière à l'Open d'Australie le mois dernier. L'Italien a envoyé un message clair à la concurrence : il fait désormais partie des tout meilleurs joueurs du circuit et sera favori pour tous les prochains grands rendez-vous à venir. Dans sa capacité à digérer l'événement, le nouveau numéro 3 mondial paraît en plus être assez armé comme il l'a confié.

Meilleur joueur du monde sur les six derniers mois, Jannik Sinner fait des dégâts partout où il passe. En battant Novak Djokovic à l'Open d'Australie pour ensuite s'offrir le titre, l'Italien a réalisé un sacré exploit. Désormais le meilleur joueur de l'histoire de son pays, il a bien sûr fait la une dans les médias italiens et une Sinnermania voit le jour. Pourtant il garde la tête sur les épaules et c'est surtout sa capacité mentale qui impressionne.

Un succès encaissé normalement

Assez introverti, Jannik Sinner n'est pas du genre à se lâcher complètement. L'Italien a expliqué dans un long entretien à Vanity Fair sa manière de fêter sa victoire à l'Open d'Australie. « Je n’ai pas trop fait la fête, je n’ai pas bu, parce que ce n’est pas bon pour le corps. Nous sommes allés manger quelque chose et je suis rentré à l’hôtel. La sensation était très bonne, bien sûr, mais avant de dormir je n’ai pas beaucoup réfléchi : à ce moment‐là, je ne pouvais pas vraiment réaliser ce qui s’était passé. J’ai regardé un film et je me suis endormi » a-t-il confié. On est loin d'une soirée classique avec Benoît Paire...

Tennis : Il annonce les successeurs de Nadal, Djokovic et Federer https://t.co/Eoaw9vew63 pic.twitter.com/e9psadkp1Z — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

Une réaction exceptionnelle

Après sa victoire face à Novak Djokovic, Jannik Sinner partait favori de la finale face à Daniil Medvedev. Pourtant ce dernier a surpris son adversaire en faisant un début de match tonitruant, étouffant l'Italien qui a mis du temps avant de réagir. « Lors de mon vol de 20 heures pour rentrer, j’ai tout de suite pensé à la façon dont je pouvais encore m’améliorer. Je me suis demandé pourquoi je m’étais retrouvé mené deux sets à zéro, pourquoi je n’avais pas réagi plus tôt » poursuit-il.

Un succès bien digéré

Déjà de retour à la compétition trois semaines après sa victoire à l'Open d'Australie, Jannik Sinner a donc remporté Rotterdam sans trop de soucis. L'Italien est au-dessus du lot en ce moment mais c'est surtout sa capacité à vite rebondir qui interpelle. Beaucoup de joueurs par le passé ont eu besoin de souffler quelques semaines pour retrouver un haut niveau après une première victoire en Grand Chelem, pas Sinner.