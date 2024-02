Tennis : Joao Fonseca, la sensation brésilienne qui rappelle Alcaraz !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Désigné depuis quelques mois parmi les futures grandes promesses du tennis, Joao Fonseca enflamme la toile par ses performances au tournoi ATP 500 de Rio de Janeiro cette semaine. Le Brésil tient peut-être là son nouveau Gustavo Kuerten, ancien triple vainqueur de Roland-Garros. Fonseca, lui, n'a que 17 ans mais semble paré pour briller sur le grand circuit. Il vient de décrocher sa première victoire face à Arthur Fils.

Présent en quarts de finale du tournoi ATP 500 de Rio cette semaine, Joao Fonseca a confirmé ses deux premières belles victoires et continue de faire parler de lui. Vainqueur de l'US Open junior il y a quelques mois, le Brésilien va peut-être réussir une percée sur le circuit ATP plus tôt que prévu. Classé au-delà de la 600ème place mondiale cette semaine, il devrait vite progresser. La jeune génération pousse bien !

Un rêve éveillé

En défiant Arthur Fils au premier tour de Rio, Joao Fonseca est devenu le premier joueur né en 2006 à remporter sur le circuit ATP. Le jeune Brésilien a même infligé un sévère 6/0 6/4 au Français, un peu perdu sur le court. L'histoire est belle et d'ailleurs, le public ne s'y trompe pas. « Je vis un rêve et je n’ai pas encore réalisé ce que j’ai accompli. Mais je veux continuer à rêver, je suis très heureux de mon parcours jusqu’à présent, mais j’en veux plus. Je suis heureux de la façon dont j’ai joué et de la manière dont j’ai progressé cette année, non seulement sur le plan technique, mais aussi mentalement et physiquement. Je ne remercierai jamais assez mon équipe, ma famille et mes amis » a confié le plus jeune quart-de-finaliste sur un tournoi ATP depuis Zverev en 2014.

Un profil à la Alcaraz

Joao Fonseca est en train de connaître une semaine un peu comme celle que Carlos Alcaraz a connue il y a 4 ans. En effet, à Rio en 2020, le jeune Espagnol s'était révélé aux yeux du grand public, enregistrant sa première victoire sur le circuit ATP à 16 ans seulement. Le Brésilien a 17 ans et montre des qualités qui rappellent celles du numéro 2 mondial : il envoie de grosses frappes en coup droit et est capable de glisser des amorties bien touchées. Arthur Fils en a vécu l'expérience.

Une jeunesse sans complexe

A l'heure où l'ère du Big 3 commence à toucher à sa fin, la jeune génération ne perd pas de temps pour montrer le bout de son nez. Il faut dire que Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ou encore Holger Rune ont montré la marche à suivre et beaucoup de profils commencent à exploser. Après Dino Prizmic qui a tenu tête à Novak Djokovic à l'Open d'Australie, Jakub Mensik qui va devenir le plus jeune joueur du top 100, Joao Fonseca semble arriver en première ligne pour marquer le circuit.