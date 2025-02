Deschamps au PSG, il annonce la couleur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que Didier Deschamps a clairement laissé la porte ouverte à une aventure au PSG après son départ de l’équipe de France, un journaliste du Parisien fait le point à ce sujet. Et même si cette option existe, il rappelle que Luis Enrique est pour l’instant pleinement engagé sur un projet à long-terme avec le PSG.

« Le PSG ? Je ne ferme pas de porte, je serai disponible. Mais je n’ai rien en tête pour le moment. Selon les propositions, je choisirai. Je ne m’interdis rien. Je ne suis pas fixé sur quelque chose de précis. Je ne sais pas et je ne veux pas savoir de quoi sera fait mon avenir », confiait récemment Didier Deschamps dans un entretien accordé au Parisien, laissant donc la porte ouverte au PSG pour une éventuelle collaboration une fois qu’il aura quitté l’équipe de France, après la Coupe du Monde 2026. Mais qu’en est-il de Luis Enrique, qui vient de prolonger jusqu’en 2027 avec le PSG ?

La porte fermée pour Deschamps ?

Le journaliste Adrien Chantegrelet dégage une tendance claire à ce sujet : « L'avenir de Luis Enrique au PSG n'est pas conditionné à une victoire en Ligue des champions, pour commencer. Deuxièmement, Luis Enrique a signé un contrat jusqu'en 2027, donc son futur s'écrit dans la capitale », confie le journaliste du Parisien dans un chat avec les internautes. Selon lui, il paraît donc peu plausible de voir débarquer Didier Deschamps en 2026 au PSG.

« Luis Enrique, plus que jamais l’homme du projet »

« Deschamps ne se voit pas entraîner une autre sélection nationale et s'il prend un club en main, ça sera forcément une équipe de haut niveau européen. Le PSG en fait partie. De là à l'imaginer sur le banc parisien, il y a encore de la marge et aujourd'hui, Luis Enrique est plus que jamais l'homme de ce projet parisien, il en est même l'incarnation », précise-t-il. Voilà qui est clair.