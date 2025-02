Vente du PSG : Le Qatar vend la mèche !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait déjà quelques semaines que la rumeur d’un départ du Qatar prend de l’ampleur. Une situation qui aurait évidemment un impact majeur sur le PSG, racheté par QSI en 2011. Cependant, plusieurs démentis sont tombés et Nasser Al-Khelaïfi a d’ailleurs confirmé que le nouveau projet ne fait que commencer.

Alors que Nasser Al-Khelaïfi a été mis en examen il y a quelques jours « pour complicité d’abus de pouvoir dans l’enquête entourant Arnaud Lagardère », le Qatar n'avait pas tardé à répliquer. « Les Qataris en ont assez de tous ces abus. Fausses poursuites judiciaires, chantage, critiques quotidiennes, blâme pour l’incompétence totale des autres, tous les problèmes en France sont de leur faute, chaque fois qu’ils essaient d’aider c’est apparemment pour du 'soft power’ – c’est de l’abus pur et simple et tout le monde en a assez », expliquait une source proche du gouvernement qatari à RMC Sport, menaçant ainsi de quitter la France en retirant tous ses investissements, y compris au PSG. Cependant, entre temps, plusieurs sources ont démenti un retrait du Qatar. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi a lancé un nouvel indice mercredi soir après la victoire contre Brest (7-0), laissant entendre que le projet lancé il y a quelques mois n'était qu'à ses débuts.

Al-Khelaïfi annonce un projet sur le long terme

« C'était un beau match pour notre Club et une autre démonstration du projet d'équipe que nous sommes en train de construire, non seulement illustré par les 7 buteurs différents de ce soir mais aussi par l'ensemble de l'équipe. Une fois de plus, nous avons été un collectif. Je tiens à rendre un hommage particulier à Brest, qui a fait honneur à la France et au football français dans cette campagne de Ligue des Champions », a-t-il confié en zone mixte.

«Une autre démonstration du projet d'équipe que nous sommes en train de construire»

Nasser Al-Khleaïfi en avait également profité pour rendre un bel hommage aux dirigeants de Brest : « Le président Le Saint, Yann (Kerdraon), Pascal (Robert), Grégory (Lorenzi) et toute l'équipe de Brest construisent quelque chose pour le long terme et nous ont toujours très bien traité, a apprécié Al-Khelaïfi. Ce fut un honneur pour le PSG d’affronter sur le terrain ces deux dernières semaines un club dont le football français peut être fier. »