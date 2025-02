Beye : L’annonce qui va choquer l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du précédent mercato d'hiver, l'OM a largement réajusté son effectif en se séparant notamment de joueurs recrutés seulement six mois plus tôt, à l'image de Lilian Brassier, qui n'avait jamais réussi à s'imposer à Marseille. Alors qu'il a rebondi à Rennes, le défenseur est encensé par Habib Beye dont les propos élogieux risquent de faire réagir à l'OM.

Beye s'enflamme pour Brassier

« C’est déjà un leader dans le groupe, je l’aurais pris partout où je serais allé », assure d’emblée le coach du Stade Rennais en conférence de presse au sujet de l’ancien joueur de l’OM, avant d’en rajouter une couche.

«Il a eu un moment difficile à Marseille»

« Il a eu un moment difficile à Marseille, mais dans l’analyse d’un joueur, on doit comprendre qu’il y a parfois des contextes défavorables et ses qualités ne se sont pas envolées en quelques mois. On lui a donné de la confiance, c’est un joueur qui adore s’entraîner, passionné par le jeu. Derrière, ce sont juste de petits outils que vous lui donnez », ajoute Habib Beye.