Tennis : Arthur Fils déja en crise, il appelle un ancien vainqueur de Roland-Garros !

Plus jeune joueur du top 100, Arthur Fils a connu une première saison exceptionnelle sur le circuit ATP en 2023. Le Français de 19 ans a pourtant quelques petits problèmes depuis le début de l'année 2024. Après sa défaite au premier tour à Buenos Aires la semaine dernière, il n'a pas pu redresser la barre à Rio de Janeiro. Mercredi soir, il affrontait le jeune espoir local Joao Fonseca, vainqueur de l'US Open junior. Et ce dernier s'est baladé, à la surprise générale... Dans la tête d'Arthur Fils forcément ça coince, d'autant plus qu'il a recruté du beau monde pour l'aider sur cette surface.

Numéro 36 au classement ATP cette semaine, Arthur Fils a un peu de mal à lancer sa saison 2024. Le Français, à la recherche d'un ticket pour les Jeux olympiques, va devoir élever considérablement son niveau de jeu dans les prochains mois. En faisant le choix de disputer la tournée sud-américaine sur terre battue en février, il a clairement établi ses objectifs de l'année. Il vise évidemment les Jeux olympiques à la maison et s'est entouré de deux pointures pour l'accompagner, Sébastien Grosjean et Sergi Bruguera.

Une expérience bénéfique

Si Sébastien Grosjean occupait juste avant le poste de capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, Sergi Bruguera lui, est un ancien vainqueur de Roland-Garros. En effet, l'Espagnol, spécialiste de la terre battue, s'était imposé deux fois d'affilée en 1993 et 1994, marquant ainsi les esprits. « Notre partenariat est extraordinaire parce qu’il m’aide beaucoup et me nourrit de son expérience. C’est très bon pour mon tennis, qui est un peu à 50/50. Je joue de bons matches, mais aussi de mauvais. Sergi a gagné deux fois Roland Garros et il est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps sur terre battue. Il m’aide beaucoup dans ce domaine, dans la construction des points, dans l’esprit qu’il faut avoir sur le court : comme un Espagnol » confiait Arthur Fils avant son entrée en lice à Rio.

Débuts très compliqués

Vainqueur du tournoi de Lyon l'année dernière sur terre battue, Arthur Fils a évidemment des qualités pour évoluer sur la surface. Mais rien ne se passe comme prévu en ce moment : incapable de bien servir, il n'est pas dans son assiette sur le court et à Rio, il a pris une sacrée déculottée. Totalement hors du coup, il a été dominé par Joao Fonseca, 655ème joueur mondial à 17 ans mais l'un des grands espoirs de la génération 2006. Surpuissant, le Brésilien a enflammé son public en infligeant un 6/0 6/4 au Français.

Fonseca, la pépite

A l'image de Carlos Alcaraz qui avait commencé à éblouir la planète tennis à Rio en 2020, Joao Fonseca fait partie des futures grandes stars du tennis présumées. Il a remporté l'US Open chez les juniors l'an dernier et possède un profil similaire. Il est très puissant et semble paré pour répondre aux attentes placées en lui. Après sa première victoire sur le circuit ATP, il sera forcément très surveillé pour la suite du tournoi. Retenez bien son nom.